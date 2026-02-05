Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến một số nâng cấp thú vị, như lớp bảo mật hiển thị tích hợp ngay trên màn hình hay hệ thống camera với ống kính khẩu độ lớn hơn.

Tuy nhiên, theo nhiều Samfan những cải tiến đó vẫn chưa chạm tới những điểm cốt lõi mà người dùng cao cấp thực sự quan tâm.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Nguồn: DrTech/YouTube

Dưới đây là 3 tính năng quan trọng nhất có thể khiến người dùng lập tức mở hầu bao khi Galaxy S26 Ultra lên kệ.

Pin lớn hơn: 5.000mAh đã không còn đủ

Theo các tin đồn, Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc nhanh lên tới 60W, cho phép nạp từ 0 lên 50% pin chỉ trong khoảng 15 phút.

Nghe thì rất ấn tượng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ dung lượng pin vẫn được cho là giữ nguyên ở mức 5.000mAh, giống hệt thế hệ trước và cả những thế hệ trước nữa.

Trong bối cảnh smartphone hiện nay, 5.000mAh không còn là con số “khủng” như vài năm trước. Đúng là với sạc nhanh 60W, pin sẽ đầy nhanh hơn, nhưng bản thân dung lượng pin đã gần như đứng yên suốt nhiều năm.

Samsung dường như đang tụt lại phía sau về công nghệ pin, trong khi các hãng Trung Quốc đã liên tục tung ra pin silicon–carbon với dung lượng tiến sát, thậm chí vượt mốc 10.000mAh.

Samsung hiện được cho là đang phát triển pin thể rắn, nhưng kịch bản lạc quan nhất cũng phải đến cuối năm 2026 công nghệ này mới xuất hiện trên các thiết bị đeo, gần như không có cơ hội cho Galaxy S26 Ultra.

Hiện tại, nhiều mẫu smartphone đã có pin trên dưới 7.000mAh và thời lượng pin hai ngày đã trở thành “tiêu chuẩn” quen thuộc.

Để Galaxy S26 Ultra thực sự gây chú ý, thiết bị này ít nhất phải có pin 6.000mAh sử dụng công nghệ silicon–carbon. Đáng tiếc, khả năng này gần như rất thấp.

Hệ thống camera tốt hơn, không phải nhiều ống kính hơn

Dòng Galaxy Ultra luôn nằm trong nhóm những smartphone chụp ảnh tốt nhất thị trường. Tuy nhiên, cách Samsung triển khai camera vẫn chưa tối ưu.

Cụ thể, camera tele 3X chuyên dụng trên Galaxy Ultra là khá thừa thãi. Thay vào đó, thiết bị sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều nếu được trang bị camera tiềm vọng 200MP.

Theo các rò rỉ, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng vẫn giữ cấu hình camera quen thuộc: cảm biến chính 200MP, camera tiềm vọng 50MP zoom quang 5X, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 3X không tiềm vọng 10MP.

Câu hỏi đặt ra là người dùng có thực sự cần một camera tele 3X riêng biệt? Với cảm biến chính 200MP, họ đã có thể crop ảnh 2X với chất lượng rất tốt.

Việc loại bỏ camera tele 10MP sẽ giúp giải phóng không gian cho một cảm biến lớn hơn dành cho camera tiềm vọng.

Thực tế, các đối thủ như Vivo X200 Ultra hay Xiaomi 15 Ultra đã trang bị camera tele 200MP, cho chất lượng chi tiết vượt trội ở mức zoom 5X và thậm chí cho phép chụp ảnh “lai” 10X với chất lượng tiệm cận zoom quang học.

Camera tele 3X 10MP trở nên dư thừa với Galaxy S26 Ultra, trong khi người dùng mong đợi một camera tiềm vọng 200MP. Ảnh: PhoneArena

Camera tele 3X 10MP rõ ràng là tàn dư của quá khứ và không còn chỗ đứng trên Galaxy S26 Ultra. Chỉ cần một camera chính 200MP và một camera tiềm vọng 200MP, người dùng đã hoàn toàn hài lòng với flagship này.

Phần mềm tốt hơn: One UI đang trở nên rối rắm

Samsung liên tục “chỉnh sửa” One UI qua từng phiên bản. Ngay cả khi bạn đã quen với cách vận hành đôi lúc khá lạ, thì sang bản tiếp theo, mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn.

Trong One UI 7, bảng Thông báo và Bảng điều khiển nhanh bị tách riêng theo mặc định.

Widget và thiết kế biểu tượng cũng thay đổi, khiến người dùng có cảm giác Samsung đang cố gắng khiến Android trông giống iOS hơn.

Đây cũng là điều khiến nhiều người phàn nàn trên Reddit. Họ cảm thấy trải nghiệm này khá khó chịu và chưa thực sự hoàn thiện.

Mong sao Galaxy S26 Ultra sẽ mang đến một giao diện gọn gàng, đơn giản hơn, ưu tiên hiệu suất và năng suất thay vì yếu tố “trang trí”.

Từ trước đến nay, Galaxy Ultra luôn được xem là dòng máy “doanh nhân”, hướng tới khả năng làm việc tối đa. Một giao diện tối giản, sạch sẽ sẽ phù hợp hơn với triết lý đó.

One UI cần được tinh chỉnh gọn gàng, đơn giản hơn, ưu tiên hiệu suất và năng suất. Ảnh: PhoneArena

Galaxy S26 Ultra đang đến rất gần và bài viết này giống như một kịch bản “giá như”. Gần như chắc chắn rằng mẫu máy này sẽ không có camera tele 200MP, cũng không sở hữu pin 6.000mAh, càng khó có khả năng xuất hiện với một giao diện One UI hoàn toàn mới, gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh và không tiếp tục đánh mất thị phần, đặc biệt khi Apple đã vượt lên nhờ doanh số mạnh mẽ của dòng iPhone 17, Samsung rõ ràng cần phải nâng tầm cuộc chơi.

(Theo PhoneArena, Macworld)