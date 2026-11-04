Galaxy Z Fold 9 được đồn đoán trang bị camera ẩn dưới màn hình khiến cuộc đối đầu giữa Samsung và Apple trên thị trường điện thoại gập có thể bước sang một mặt trận mới.

Samsung và Apple dường như sắp bước vào một vòng đối đầu mới, chẳng khác nào trận El Clasico trong làng bóng đá. Tuy nhiên, lần này câu chuyện không còn xoay quanh độ bền màn hình hay hiện tượng nứt vỡ đang khiến iPhone Duo vướng vào bê bối mang tên Crackgate. Thay vào đó, mặt trận cạnh tranh tiếp theo có thể là công nghệ camera ẩn dưới màn hình (Under-Display Camera – UDC), một giải pháp hứa hẹn tạo ra khác biệt đáng kể trong thiết kế smartphone màn hình gập.

Galaxy Z Fold 6 từng được trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình. Ảnh: Sammobile

Galaxy Z Fold 9 có thể đưa camera ẩn trở lại

Hiện tại, Samsung đang có vị thế rất đáng kể trên thị trường smartphone màn hình gập. Thành công của dòng Galaxy Z Fold đã góp phần đưa hãng trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc này.

Trong khi đó, Apple lại đang trở thành mục tiêu công kích của đối thủ Hàn Quốc. Những vấn đề liên quan đến độ bền màn hình iPhone Duo, đặc biệt là hiện tượng nứt tại khu vực nếp gấp, đã tạo cảm hứng cho Samsung tung ra một số quảng cáo mang tính châm biếm đối thủ.

Và giờ đây, những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Galaxy Z Fold 9 có thể tiếp tục tạo áp lực lên Apple bằng một công nghệ khác.

Cụ thể, mẫu điện thoại gập dự kiến ra mắt vào năm 2027 được đồn đoán sẽ trang bị camera ẩn dưới màn hình chính. Đây là công nghệ cho phép camera selfie hoạt động phía sau lớp điểm ảnh hiển thị, qua đó loại bỏ phần lỗ khoét thường thấy trên màn hình smartphone.

Nếu tin đồn trở thành sự thật, Samsung sẽ đưa công nghệ từng xuất hiện trên những thế hệ Galaxy Z Fold trước đây trở lại sản phẩm cao cấp của mình.

Camera ẩn dưới màn hình có thực sự cần thiết?

Trên thực tế, không phải người dùng nào cũng cảm thấy khó chịu với phần lỗ khoét camera selfie trên điện thoại gập. Dù chiếm một phần diện tích hiển thị, thiết kế này vẫn có thể được bố trí tương đối tinh tế, đặc biệt khi đặt ở góc màn hình.

Một số nhà sản xuất, chẳng hạn Oppo với mẫu Find N6, đã cho thấy cách bố trí camera ở vị trí góc có thể giúp màn hình trông gọn gàng hơn.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Ảnh: PhoneArena

Hơn nữa, camera selfie bên trong điện thoại gập không phải bộ phận quan trọng nhất khi người dùng muốn chụp những bức ảnh chân dung chất lượng cao.

Lợi thế lớn của smartphone màn hình gập nằm ở khả năng tận dụng hệ thống camera sau tốt hơn nhiều so với camera trước. Người dùng có thể sử dụng màn hình ngoài để quan sát khung hình trong khi chụp bằng camera chính phía sau. Nhờ đó, họ vừa dễ dàng căn chỉnh bố cục, vừa tận dụng được chất lượng cảm biến và ống kính vượt trội.

Camera selfie bên trong vẫn hữu ích cho các cuộc gọi video, hội họp trực tuyến hoặc những bức ảnh chụp nhanh. Nhưng nếu muốn có một bức ảnh chân dung thực sự đẹp, hệ thống camera sau mới là lựa chọn đáng tin cậy.

Vì vậy, việc Samsung quyết định quay lại với công nghệ camera ẩn dưới màn hình có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu sự thay đổi này có thực sự mang lại giá trị thiết thực?

Samsung cần chứng minh camera ẩn đã đủ tốt

Những người hâm mộ Samsung chắc hẳn vẫn nhớ công nghệ camera ẩn từng xuất hiện trên các thế hệ Galaxy Z Fold trước đây. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 7 đã chấm dứt cách tiếp cận này.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chất lượng hình ảnh. Camera đặt phía sau màn hình chưa thể mang lại kết quả chụp ảnh thực sự ấn tượng, khiến trải nghiệm người dùng khó đáp ứng kỳ vọng đối với một mẫu smartphone cao cấp.

Đây cũng chính là điểm Samsung cần giải quyết nếu muốn đưa UDC trở lại trên Galaxy Z Fold 9.

Một lý do đáng chú ý khác có thể thúc đẩy Samsung thực hiện bước đi này chính là iPhone Duo của Apple. Mẫu iPhone màn hình gập của Apple cũng sử dụng camera ẩn dưới màn hình.

Điều đó đồng nghĩa Samsung không chỉ đơn thuần muốn cải thiện thiết kế sản phẩm, mà còn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Apple trên một trong những tính năng đáng chú ý của thế hệ smartphone gập mới.

Nếu Galaxy Z Fold 9 có thể mang đến camera ẩn với chất lượng ảnh và video thuyết phục, Samsung sẽ có thêm một chiến thắng quan trọng trước đối thủ Mỹ.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là công nghệ này phải thực sự hoạt động tốt. Một màn hình không còn lỗ khoét camera sẽ tạo cảm giác liền mạch và hiện đại hơn, nhưng sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu người dùng phải đánh đổi chất lượng hình ảnh.

(Theo PhoneArena, Mashable)