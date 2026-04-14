iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ khắc phục hai vấn đề cố hữu đã tồn tại nhiều năm trên dòng smartphone màn hình gập.

Concept iPhone Ultra - chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple. Ảnh: Fpt.

Thông tin gây chú ý gần đây xuất phát từ nền tảng mạng xã hội Weibo, nơi một leaker cho biết Apple có thể đặt tên cho thiết bị này là “iPhone Ultra” – một cách gọi cho thấy tham vọng định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhất.

Không dừng lại ở tên gọi, các báo cáo từ giới phân tích còn cho thấy Apple đang tập trung giải quyết hai hạn chế lớn nhất của điện thoại gập hiện nay: chất lượng màn hình và độ bền tổng thể.

Màn hình đẹp hơn, bền hơn – bài toán khó của smartphone gập

Trong bản tin mới nhất, nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple tin rằng họ đã tìm ra lời giải cho những nhược điểm kéo dài của dòng sản phẩm này.

Theo Gurman, các kỹ sư Apple đã đạt được những cải tiến đáng kể trong cả chất lượng hiển thị lẫn độ bền, hai yếu tố từng khiến nhiều người dùng e ngại khi lựa chọn điện thoại gập. Đây vốn là điểm yếu khiến nhiều thiết bị trên thị trường dù có thiết kế ấn tượng nhưng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn smartphone truyền thống.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất nằm ở nếp gấp màn hình, yếu tố dễ nhận thấy và gây khó chịu trên nhiều mẫu máy hiện nay. Gurman cho biết nếp gấp trên iPhone Ultra sẽ “ít nhìn thấy hơn khi mở ra” so với các đối thủ.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Ming-Chi Kuo từng đưa ra dự đoán táo bạo rằng chiếc iPhone gập sẽ sở hữu màn hình bên trong gần như “không có nếp gấp”. Tuy nhiên, Gurman sau đó cho rằng Apple đang sử dụng công nghệ giúp “giảm thiểu nếp gấp chứ không loại bỏ hoàn toàn”.

Điều này cho thấy Apple lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn: thay vì cố gắng đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối, hãng tập trung tối ưu trải nghiệm người dùng bằng cách làm cho nếp gấp trở nên khó nhận ra nhất có thể trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn, bởi nếp gấp từ lâu đã bị xem là “điểm trừ thị giác” lớn nhất của điện thoại gập, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem nội dung và cảm giác cao cấp của thiết bị.

Trải nghiệm như máy tính bảng thu nhỏ

Về thiết kế, chiếc iPhone Ultra được cho là sẽ mở ra theo kiểu cuốn sách, tương tự nhiều mẫu điện thoại gập dạng ngang hiện nay. Khi mở hoàn toàn, người dùng sẽ có một màn hình bên trong kích thước khoảng 7,7 inch, đủ lớn để xem video, chơi game hoặc chạy đa nhiệm với hai ứng dụng song song.

iPhone Ultra được cho là sẽ mở ra theo kiểu cuốn sách, màn hình giống như chiếc iPad mini. Ảnh: Fplt.

Bên ngoài, thiết bị được đồn đoán sở hữu màn hình phụ 5,3 inch, giúp người dùng thực hiện các tác vụ nhanh mà không cần mở máy. Cấu hình camera cũng khá quen thuộc với hai camera sau và một camera trước.

Đáng chú ý, Apple có thể sẽ không sử dụng Face ID trên thiết bị này mà thay vào đó là nút nguồn tích hợp Touch ID. Quyết định này có thể xuất phát từ những hạn chế về không gian thiết kế hoặc độ phức tạp khi tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt vào màn hình gập.

Sự xuất hiện của iPhone Ultra không chỉ là bước tiến về sản phẩm, mà còn là chiến lược mở rộng của Apple vào thị trường smartphone gập, nơi các đối thủ đã đi trước vài năm.

Tuy nhiên, với triết lý “không vội vàng ra mắt khi chưa hoàn thiện”, Apple dường như đang đặt mục tiêu tạo ra một thiết bị thực sự khác biệt, thay vì chỉ chạy theo xu hướng. Nếu hãng có thể giải quyết tốt hai vấn đề cốt lõi là độ bền và nếp gấp màn hình, iPhone Ultra hoàn toàn có thể trở thành chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang chững lại, một sản phẩm đột phá như vậy có thể chính là cú hích mà Apple cần để mở ra chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

(Theo Forbes, MacRumors)