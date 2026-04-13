Hàng loạt tin đồn trái chiều xuất hiện liên tục, từ tên gọi chính thức, thời điểm ra mắt cho tới lịch giao hàng, khiến bức tranh tổng thể trở nên vô cùng khó đoán.

Trong diễn biến mới nhất, leaker có tiếng Instant Digital cho rằng iPhone gập nhiều khả năng sẽ được giao tới tay người dùng muộn nhất vào tháng 10. Thông tin này phần nào xoa dịu những lo ngại trước đó, khi nhiều báo cáo từng nhận định người mua có thể phải chờ đến tận tháng 12 mới nhận được máy.

iPhone gập của Apple đang tiến gần đến thời điểm ra mắt. Ảnh: AppleInsider

Trên mạng xã hội Weibo, Instant Digital tiết lộ rằng kịch bản khả thi nhất hiện nay là Apple sẽ giới thiệu iPhone gập vào tháng 9, trùng với lịch ra mắt truyền thống của hãng. Trong trường hợp Apple lựa chọn tách riêng các đợt phát hành, thời gian chờ cũng sẽ không kéo dài quá lâu: mẫu iPhone gập được cho là sẽ lên kệ chỉ một tháng sau dòng iPhone 18 Pro.

Những con số mâu thuẫn trong chuỗi cung ứng

Sự thiếu nhất quán trong các báo cáo chủ yếu bắt nguồn từ thông tin rò rỉ liên quan đến chuỗi cung ứng. Tờ Nikkei Asia gần đây cho biết các đối tác sản xuất của Apple đã được cảnh báo về khả năng trì hoãn giao hàng, thậm chí có thể kéo dài sang cuối năm.

Theo Nikkei, Apple dự kiến chuẩn bị khoảng 7 đến 8 triệu chiếc iPhone gập cho đợt mở bán đầu tiên. Tuy nhiên, Instant Digital lại đưa ra một con số hoàn toàn khác. Leaker này cho rằng Apple đã tăng lượng dự trữ màn hình gập lên tới 20%, nâng tổng số tấm nền ban đầu lên khoảng 11 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó.

Sự chênh lệch này khiến giới quan sát đặt câu hỏi: liệu Apple đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu, hay đang chuẩn bị cho một chiến lược ra mắt quy mô lớn hơn dự kiến?

Trước những thông tin về khả năng chậm tiến độ, nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Theo ông, không có dấu hiệu cho thấy Apple trì hoãn sản phẩm và kế hoạch ra mắt vào tháng 9 vẫn đang được giữ nguyên.

Nếu những gì Instant Digital chia sẻ là chính xác, đặc biệt là việc dây chuyền sản xuất đã được hoàn thiện, thì kế hoạch của Apple có thể đã bước vào giai đoạn ổn định và rõ ràng hơn rất nhiều.

Nhu cầu thị trường: ẩn số lớn của Apple

Một câu hỏi quan trọng khác là: thị trường sẽ đón nhận iPhone gập như thế nào? Dù chưa có câu trả lời chắc chắn, các con số sản xuất cho thấy Apple tỏ ra khá lạc quan. Nếu mức 11 triệu đơn vị là chính xác, đây sẽ là một bước đi đầy tham vọng.

Để so sánh, tổng lượng iPhone xuất xưởng của Apple trong Quý 1/2025 được ước tính dưới 83 triệu máy. Điều này cho thấy iPhone gập có thể chiếm một tỷ trọng đáng kể trong chiến lược sản phẩm mới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng phần lớn người mua iPhone gập sẽ đến từ nhóm khách hàng từng sử dụng các mẫu Pro. Điều này có thể khiến doanh số của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max suy giảm so với thông lệ, đặc biệt trong giai đoạn đầu sau khi ra mắt, vốn là thời điểm các dòng Pro thường bán chạy nhất.

Chính vì vậy, bức tranh doanh số iPhone cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ rất đáng chú ý, khi Apple phải cân bằng giữa sản phẩm truyền thống và một danh mục hoàn toàn mới.

Cuộc tranh luận về tên gọi: Fold hay Ultra?

Bên cạnh thời điểm ra mắt, tên gọi của thiết bị cũng là chủ đề gây tranh cãi không kém. Trước đây, nhiều người tin rằng Apple sẽ sử dụng cái tên “iPhone Fold”. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây lại cho thấy hãng có thể lựa chọn thương hiệu “iPhone Ultra”.

Cách đặt tên này không phải là không có cơ sở. Apple đã từng sử dụng hậu tố “Ultra” cho các sản phẩm cao cấp nhất của mình, tiêu biểu là Apple Watch Ultra – thiết bị đứng đầu dòng đồng hồ thông minh của hãng.

Đáng chú ý, chính Instant Digital cũng đã sử dụng tên “iPhone Ultra” trong một bài đăng khác khi đề cập đến loạt sản phẩm ra mắt vào mùa thu của Apple. Điều này càng làm tăng khả năng Apple sẽ định vị chiếc iPhone gập như một sản phẩm siêu cao cấp, thay vì chỉ là một biến thể thiết kế mới.

Dù vẫn còn nhiều thông tin trái chiều, các dấu hiệu mới nhất cho thấy Apple đang tiến gần hơn tới việc hoàn thiện kế hoạch cho chiếc iPhone gập đầu tiên. Thời điểm ra mắt tháng 9 cùng lịch giao hàng vào tháng 10 đang dần trở thành kịch bản có cơ sở nhất.

Tuy nhiên, từ nhu cầu thị trường cho tới chiến lược định vị sản phẩm, Apple vẫn còn nhiều bài toán phải giải. Và chính những ẩn số này sẽ quyết định liệu iPhone gập, hay iPhone Ultra, có trở thành cú hích mới cho thị trường smartphone hay không? Hãy cùng chờ xem.

(Theo AppleInsider, MacRumors)