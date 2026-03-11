Theo nhiều nguồn tin trong ngành, khi hãng công bố dòng iPhone 18 Pro vào cuối năm nay, thiết bị gập được mong đợi mang tên iPhone Fold cũng có thể lần đầu xuất hiện. Nếu sản phẩm này thành công, nó không chỉ mở ra một chương mới cho iPhone mà còn có thể trở thành một trong những smartphone gập đáng chú ý nhất trên thị trường.

iPhone Fold có phần cụm camera nhô lên giống với thiết kế của mẫu iPhone Air.

Gần đây, những hình ảnh dựng 3D bị rò rỉ đã mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về thiết kế của thiết bị. Các hình ảnh này được chia sẻ bởi leaker công nghệ nổi tiếng Sonny Dickson trên mạng xã hội X, cho thấy một thiết kế vừa quen thuộc vừa khá khác lạ so với những gì người dùng iPhone từng thấy trước đây.

Thiết kế vuông vức, khác lạ nhưng vẫn quen thuộc

Theo các bản dựng 3D CAD bị rò rỉ, iPhone Fold có phần cụm camera nhô lên giống với thiết kế của mẫu iPhone Air từng xuất hiện trong các tin đồn trước đó. Tuy nhiên, thay vì chỉ có một camera, thiết bị gập này được cho là trang bị hai ống kính.

Bản vẽ CAD 3D iPhone Fold. Ảnh: Sonny Dickson / X

Phần thân máy gây chú ý bởi sự kết hợp giữa các chi tiết bo tròn và những đường nét vuông vức. Các góc của thiết bị được bo cong nhẹ, đúng với phong cách thiết kế quen thuộc của Apple. Nhưng khu vực bản lề lại trông khá góc cạnh, gần như vuông hẳn, tạo nên cảm giác khác biệt so với nhiều smartphone gập hiện nay.

Các hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy thiết bị ở cả hai trạng thái: mở ra hoàn toàn và gập lại. Ở cả hai dạng, chiếc điện thoại trông khá “thấp và rộng” thay vì dài như nhiều smartphone hiện tại. Điều này khiến thiết bị trông hơi “lạ mắt”, nhưng cũng gợi nhớ đến các tin đồn trước đây.

Bản vẽ CAD 3D iPhone Fold. Ảnh: Sonny Dickson / X

Trong nhiều báo cáo trước đó, các nhà phân tích cho rằng chiếc iPhone gập của Apple sẽ giống như một chiếc iPhone Air đang “biến hình” thành iPad mini. Khi nhìn vào các bản dựng mới bị rò rỉ, mô tả này dường như khá chính xác.

Khi gập lại, thiết bị trông giống một chiếc iPhone dày hơn bình thường. Nhưng khi mở ra, màn hình lớn bên trong lại mang tỷ lệ gần giống một chiếc tablet nhỏ. Điều này cho thấy Apple có thể đang hướng đến trải nghiệm lai giữa điện thoại và máy tính bảng, xu hướng mà nhiều hãng sản xuất smartphone gập đang theo đuổi.

Điều đáng chú ý là các hình ảnh rò rỉ mới này rất giống với một mô hình in 3D từng bị lộ vào cuối tháng 12 năm ngoái. Mô hình đó được tạo dựa trên những thông tin rò rỉ trước đây trong chuỗi cung ứng, nên việc hai nguồn khác nhau cho ra thiết kế tương tự khiến nhiều người tin rằng đây có thể là hình dáng khá sát với sản phẩm thật.

Màn hình lớn 7,8 inch, tỷ lệ giống iPad

Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng, iPhone Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình bên trong 7,8 inch, kích thước khá lớn đối với một chiếc điện thoại. Đặc biệt, màn hình này được cho là có tỷ lệ 4:3, tương tự như iPad, giúp thiết bị phù hợp hơn cho việc đọc tài liệu, xem video hay làm việc đa nhiệm.

Ngoài màn hình chính, thiết bị cũng có màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh mà không cần mở máy.

Một trong những lý do khiến Apple chậm tham gia thị trường smartphone gập được cho là vì hãng muốn giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên màn hình. Theo nhiều nguồn tin, Apple chỉ quyết định phát triển sản phẩm khi họ tin rằng có thể giảm thiểu tối đa nếp gấp, điểm yếu mà nhiều điện thoại gập hiện nay vẫn chưa khắc phục hoàn toàn.

Trong ngành công nghệ, các hình ảnh rò rỉ chi tiết thường bắt đầu xuất hiện nhiều khi sản phẩm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Với lịch trình phát triển hiện nay, các nguồn tin cho rằng những hình ảnh dạng này thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 5.

Vì vậy, trong những tháng tới, giới công nghệ có thể sẽ tiếp tục thấy nhiều bản dựng chi tiết hơn hoặc thậm chí ảnh chụp từ nhà máy. Những thông tin đó sẽ giúp xác nhận liệu các hình ảnh mà Sonny Dickson chia sẻ trên X có thực sự phản ánh thiết kế cuối cùng của iPhone Fold hay không.

Dù vẫn còn là tin đồn, nhưng nếu những rò rỉ này chính xác, Apple có thể đang chuẩn bị tung ra một thiết bị hoàn toàn mới, chiếc iPhone có khả năng biến hình thành tablet chỉ trong một thao tác mở máy. Điều này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc cạnh tranh của thị trường smartphone gập trong những năm tới.

(Theo Tom's Guide, PhoneArena)