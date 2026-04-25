Những con số ban đầu đã xuất hiện và dù còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, nhiều dấu hiệu cho thấy Galaxy S26 Ultra đang là một trong những “bom tấn” lớn nhất của ngành smartphone trong năm 2026.

Với khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ tại nhiều thị trường trọng điểm trên toàn cầu, chiếc flagship màn hình lớn 6,9 inch này gần như chắc chắn sẽ duy trì sức hút đến hết năm.

Có lẽ sẽ không biết chắc chắn liệu S26 Ultra có thành công hơn S25 Ultra trên toàn thế giới hay không trong ít nhất vài tháng nữa. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: thành công này lại khiến không ít người lo ngại. Bởi nếu Galaxy S26 Ultra tiếp tục bán chạy như hiện tại, Samsung có thể không có lý do gì để thay đổi chiến lược và điều đó đồng nghĩa với việc Galaxy S27 Ultra rất dễ trở thành một bản nâng cấp nhạt nhòa.

Khi người dùng không tạo áp lực

Phải thẳng thắn thừa nhận, việc Galaxy S26 Ultra vượt qua doanh số mở bán ban đầu của thế hệ trước tại các thị trường quan trọng như Mỹ là điều đáng thất vọng đối với những ai kỳ vọng vào sự bứt phá.

Điều này không xuất phát từ sự “ghét bỏ” Samsung, mà ngược lại, đến từ sự kỳ vọng lớn vào một trong những hãng smartphone hàng đầu thế giới.

Trong nhiều năm qua, Samsung thường bị chỉ trích vì cách tiếp cận an toàn, thiếu đột phá trong các dòng flagship cao cấp.

Galaxy S26 Ultra, dù không phải là sản phẩm “lười biếng” nhất của hãng trong thập kỷ qua, vẫn cho thấy nhiều điểm cắt giảm đáng tiếc ở những yếu tố quan trọng như dung lượng pin, công nghệ camera, tốc độ sạc hay thậm chí là thiết kế tổng thể.

Việc người dùng dễ dàng chấp nhận những cải tiến mang tính “nhỏ giọt”, như màn hình tập trung vào quyền riêng tư (Privacy Display), nâng cấp sạc từ 45W lên 60W, hay mức giá không đổi, vô hình trung đang gửi tín hiệu sai tới Samsung.

Nó khiến hãng có thêm lý do để kéo dài thời gian tung ra những bước tiến thực sự mang tính cách mạng mà họ hoàn toàn có khả năng thực hiện.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng Galaxy S26 Ultra sẽ đóng vai trò như một “bước đệm”, thiết bị chuyển giao trước khi Samsung tung ra những công nghệ thực sự đột phá nhằm cạnh tranh trực tiếp với thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Những nâng cấp được chờ đợi bao gồm viên pin khoảng 6.000mAh, sạc nhanh 100W, hay cảm biến camera 200MP thế hệ mới.

Tuy nhiên, thực tế Galaxy S26 Ultra vẫn dừng lại ở pin 5.000mAh, sạc 60W và tiếp tục sử dụng cảm biến Isocell HP2 đã xuất hiện từ thời Galaxy S23 Ultra.

Dòng S26 phổ biến hơn dòng S25 tại Mỹ và S26 Ultra đang hoàn toàn áp đảo "người tiền nhiệm" của nó. Nguồn: Counterpoint Research

Nếu sản phẩm vẫn bán chạy với cấu hình như vậy, điều gì sẽ ngăn Samsung trì hoãn những cải tiến lớn này thêm một hoặc nhiều năm nữa? Câu trả lời có thể nằm ở áp lực cạnh tranh từ Apple, nhưng điều đó cũng không thực sự chắc chắn.

Trước thềm kỷ niệm 20 năm iPhone, nhiều người kỳ vọng Apple sẽ tung ra những nâng cấp đột phá. Tuy nhiên, khả năng điều này xảy ra ngay trong một năm là không cao.

Và nếu cả hai “ông lớn” đều chơi an toàn, người dùng rất có thể sẽ phải đối mặt với một thế hệ Galaxy S27 Ultra thiếu điểm nhấn.

Galaxy S27 Ultra: Kỳ vọng thực tế hay bi quan?

Nhìn về năm 2027, không ít dự đoán cho rằng Samsung sẽ tiếp tục giữ mức sạc có dây 60W cho flagship của mình.

Việc nâng cấp tốc độ sạc hai năm liên tiếp là điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử của hãng và đó là lý do khiến nhiều người tiếc nuối khi người dùng đã không “quay lưng” mạnh mẽ hơn với Galaxy S26 Ultra.

Cách đây không lâu, không ít người từng tuyên bố sẽ chờ Galaxy S27 Ultra. Nhưng chỉ sau vài tuần mở bán, xu hướng này dường như đã thay đổi nhanh chóng, điều khiến giới quan sát khó hiểu.

Về pin, dù kỳ vọng vượt qua mốc 5.000mAh đã tồn tại từ thời Galaxy S20 Ultra năm 2020, nhiều khả năng Galaxy S27 Ultra chỉ tăng nhẹ lên khoảng 5.200 hoặc 5.300mAh nhằm tránh làm máy quá dày hoặc nặng.

Công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến, vốn đã xuất hiện trên một số đối thủ, vẫn có thể chỉ là “giấc mơ xa vời”.

Không chỉ vậy, những thay đổi mang tính cách mạng như thiết kế không viền hoàn toàn hay hệ thống nhận diện sinh trắc học tương đương Face ID cũng khó có khả năng xuất hiện sớm.

Samsung có thể sẽ tinh chỉnh ngoại hình, nhưng nếu chỉ thay đổi cách bố trí camera mà không cải thiện đáng kể chất lượng chụp ảnh, sự thất vọng là điều khó tránh khỏi.

Dù các báo cáo từ những công ty nghiên cứu thị trường như Counterpoint Research cùng các thông cáo từ Samsung cho thấy Galaxy S26 Ultra đang có khởi đầu ấn tượng, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Chẳng hạn, dữ liệu về thị trường châu Âu, nơi người dùng thường ưa chuộng các mẫu máy giá rẻ hơn, vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Không loại trừ khả năng Galaxy S26 Ultra không thực sự vượt trội so với thế hệ trước tại các khu vực ngoài Mỹ và Hàn Quốc.

Nếu kịch bản này xảy ra, hy vọng về việc Samsung rút ra bài học và tung ra một Galaxy S27 Ultra mang tính cách mạng vẫn còn tồn tại. Và đó có thể là điều cần thiết để hãng đủ sức cạnh tranh với một thế hệ iPhone mang tính bước ngoặt trong tương lai gần.

Galaxy S26 Ultra có thể là một sản phẩm thành công về mặt thương mại, nhưng lại đặt ra dấu hỏi lớn về chiến lược dài hạn của Samsung. Khi người dùng tiếp tục chấp nhận những nâng cấp nhỏ giọt, động lực đổi mới của hãng có thể suy giảm.

Trong một thị trường đang dần bão hòa, nơi các đột phá thực sự ngày càng hiếm, chính người tiêu dùng mới là yếu tố quyết định liệu các hãng công nghệ sẽ tiếp tục “giậm chân tại chỗ” hay buộc phải bứt phá.

Galaxy S27 Ultra, vì thế, không chỉ là câu chuyện của Samsung, mà còn là phép thử cho kỳ vọng của toàn bộ thị trường smartphone cao cấp.

(Theo PhoneArena, Mashable)