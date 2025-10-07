Chỉ 2 hãng bay đúng giờ trên 80%

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, ngành hàng không nội địa đã khai thác 210.341 chuyến bay, trong đó có 135.922 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 64,6%.

Đáng chú ý, trong 9 tháng này, chỉ có 2 hãng hàng không duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ cao trên 80% là Bamboo Airways và VASCO. Trong đó, Bamboo Airways tiếp tục ở vị trí dẫn đầu bay đúng giờ khi ghi nhận 82,1% chuyến bay cất cánh đúng giờ, cao nhất toàn ngành. Còn VASCO ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ là 81,8%.

Các hãng hàng không Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Vietnam Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ trung bình là 78,5%; 70,6% và 70%. Hãng hàng không Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ trong 9 tháng đầu năm 2025 là 55% - thấp hơn mức trung bình toàn ngành.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành hàng không nội địa có 1.380 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7%. Trong đó, Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, với 0,2% số chuyến (tương ứng với 18 chuyến). Vietjet Air hủy 0,6% số chuyến bay (tương ứng với 519 chuyến). Toàn ngành hàng không nội địa đã hủy 0,7% số chuyến trong 9 tháng đầu năm 2025, tương ứng với hủy 1.380 chuyến.

Thời tiết cực đoan trong những tháng gần đây ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ bay đúng giờ. Ảnh: Mai Anh

Hãng hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 0,8% (tương ứng với 698 chuyến) và 0,9% (tương đương 45 chuyến). Hai hãng cùng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 1,2% là VASCO (với 62 chuyến bay bị hủy) và Vietravel Airlines (với 38 chuyến bay bị hủy).

Ứng phó thời tiết cực đoan

Thời tiết cực đoan trong những tháng gần đây tiếp tục là thách thức lớn với ngành hàng không nội địa, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ bay đúng giờ và buộc các hãng phải linh hoạt, đặt an toàn lên hàng đầu trong mọi quyết định khai thác.

Tính riêng trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, nhiều sân bay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Tại Nội Bài, lượng mưa dày đặc kèm gió đứt và tầm nhìn giảm dưới 1km khiến hàng loạt chuyến bay phải bay vòng chờ, chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay dự bị. Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết riêng trong ngày 30/9, có tới 194 chuyến bay bị chậm và 34 chuyến chuyển hướng do điều kiện thời tiết xấu.

Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng trong vùng ảnh hưởng trực ban 24/24, bảo đảm thiết bị dẫn đường, thông tin liên lạc, đồng thời tăng cường ứng dụng mô hình dự báo thời tiết độ phân giải cao để phát hiện sớm mưa dông, gió mạnh và cảnh báo cho tổ lái. Các hãng hàng không cũng chủ động điều chỉnh lịch bay, cập nhật thông tin kịp thời cho hành khách qua website, ứng dụng và mạng xã hội, giúp khách chủ động sắp xếp hành trình.

Để ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng đến khai thác, bên cạnh việc điều chỉnh kịp thời lịch khai thác, các hãng hàng không cũng tăng cường thông tin kịp thời cho hành khách qua các kênh truyền thông mạng xã hội, SMS, website và ứng dụng di động, khuyến nghị khách chủ động sắp xếp hành trình khi chuyến bay bị ảnh hưởng.