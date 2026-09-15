Sáng 15/9, Báo Văn Hóa công bố giải Pickleball Văn hóa Việt 2026. Theo ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng BTC giải, việc tổ chức giải đấu nhằm góp phần thực hiện chủ trương lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, khuyến khích mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp, yêu thích để tập luyện thường xuyên, hình thành lối sống năng động, lành mạnh.

BTC thông tin về giải đấu. Ảnh: V.H

Ở mùa giải đầu tiên, giải thu hút gần 300 VĐV tham gia, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và tạo dấu ấn đối với cộng đồng người yêu thích Pickleball.

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9, giải dự kiến được tổ chức với quy mô mục tiêu 126 cặp, tranh tài tại ba hạng mục: Giải Lãnh đạo, giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông và giải Phong trào. Điểm nhấn của giải năm 2026 là cơ cấu tiền thưởng dành cho 3 nội dung giải Phong trào, với tổng giá trị 240 triệu đồng.