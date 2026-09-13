Video highlights Aryna Sabalenka 1-2 Elena Rybakina (nguồn: US Open)

Elena Rybakina đã khép lại hành trình đáng nhớ tại Mỹ mở rộng 2026 bằng chiến thắng đầy bản lĩnh trước Aryna Sabalenka trong trận chung kết đơn nữ. Tay vợt người Kazakhstan vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 (6-4, 5-7, 6-2) để lần đầu tiên đăng quang tại giải Grand Slam trên đất Mỹ.

Rybakina đánh bại Sabalenka nhờ bản lĩnh cùng sự lì lợm - Ảnh: US Open

Trước trận đấu, Sabalenka được đánh giá cao hơn khi đang giữ vị trí số 1 thế giới và là hạt giống số 1 của giải. Tuy nhiên, Rybakina cho thấy sự tự tin cùng khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên.

Trong set đầu tiên, hạt giống số 2 tận dụng tốt những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 6-4. Sabalenka sau đó vùng lên mạnh mẽ ở set hai, phát huy sức mạnh trong các cú đánh cuối sân để thắng lại 7-5, đưa trận chung kết trở về thế cân bằng.

Cựu tay vợt Maria Sharapova trao cúp vô địch cho đàn em - Ảnh: US Open

Bước vào set quyết định, Rybakina càng thi đấu càng ổn định. Khả năng giao bóng uy lực cùng những cú đánh chính xác giúp tay vợt Kazakhstan tạo ra sự khác biệt. Cô giành break quan trọng, khép lại set đấu với chiến thắng 6-2 và hoàn tất màn đăng quang lịch sử.

Không chỉ giành danh hiệu Grand Slam danh giá, Rybakina còn tạo nên cột mốc đặc biệt khi chính thức vượt qua Sabalenka để trở thành tay vợt số 1 thế giới. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô bước lên vị trí cao nhất bảng xếp hạng WTA.

Rybakina chiếm luôn ngôi số 1 WTA của Sabalenka - Ảnh: US Open

Đây là danh hiệu Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp của tay vợt 27 tuổi, sau chức vô địch tại Wimbledon 2022 và Australian Open hồi đầu năm nay.

Chiến thắng tại Mỹ đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Rybakina, khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao hàng đầu làng quần vợt nữ thế giới.