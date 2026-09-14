Video highlights Alexander Zverev 3-1 Ben Shelton (nguồn: US Open)

Alexander Zverev đã khép lại hành trình chinh phục US Open 2026 bằng chiến thắng lịch sử trước Ben Shelton trong trận chung kết. Tay vợt người Đức vượt qua đối thủ chủ nhà với tỷ số 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút, qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

Zverev đánh bại niềm hi vọng của chủ nhà Ben Shelton trong trận chung kết - Ảnh: US Open

Sau nhiều lần thất bại ở những thời khắc quyết định, Zverev cuối cùng đã bước lên đỉnh cao tại New York. Trước đó, anh từng thua chung kết US Open 2020 và hai trận chung kết Grand Slam khác, nhưng mùa giải 2026 đã trở thành bước ngoặt khi tay vợt Đức lần đầu đăng quang Roland Garros rồi tiếp tục chinh phục US Open.

Trong trận chung kết, Zverev nhập cuộc mạnh mẽ và tận dụng tối đa những sai lầm của Shelton. Tay vợt Mỹ, người vừa tạo cú sốc khi đánh bại Carlos Alcaraz ở tứ kết, gặp khó khăn trước sức ép từ đối thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Tay vợt người Đức bước lên bục vinh quang ở trận chung kết Mỹ mở rộng thứ hai sau 6 năm Ảnh: US Open

Shelton vùng lên ở set ba khi Zverev có dấu hiệu mất tập trung, nhưng bản lĩnh của tay vợt số một giải đấu đã lên tiếng trong set quyết định. Zverev nhanh chóng lấy lại thế trận, giành break quan trọng và kết thúc trận đấu bằng phong độ ổn định.

Chức vô địch US Open không chỉ giúp Zverev có Grand Slam thứ hai mà còn đưa anh trở thành tay vợt Đức đầu tiên giành 20 chiến thắng đơn nam tại các giải Grand Slam trong cùng một năm.

Zverev tạo nên những cột mốc mới - Ảnh: US Open

Đặc biệt, Zverev cũng gia nhập nhóm những tay vợt hiếm hoi trong kỷ nguyên mở giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong cùng một năm dương lịch. Trước anh, chỉ có Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) và Jannik Sinner (2024) làm được điều này.

Với cú đúp Roland Garros - Mỹ mở rộng 2026, Zverev không chỉ giải tỏa áp lực danh hiệu lớn mà còn ghi tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới, trở thành niềm tự hào mới của quần vợt Đức sau những huyền thoại như Boris Becker và Michael Stich.