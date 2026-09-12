Video highlights Alexander Zverev 3-0 Karen Khachanov:

Alexander Zverev có màn trình diễn đầy bản lĩnh tại bán kết US Open 2026 khi đánh bại Karen Khachanov sau 3 set đấu căng thẳng. Chiến thắng với tỷ số 6-3, 7-6, 7-6 giúp tay vợt người Đức lần thứ hai trong sự nghiệp giành quyền góp mặt ở trận chung kết giải Grand Slam trên đất Mỹ.

Bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, Zverev nhanh chóng thể hiện sức mạnh của hạt giống hàng đầu. Tay vợt người Đức kiểm soát tốt các pha bóng từ cuối sân, liên tục gây sức ép lên đối thủ và chỉ mất 37 phút để khép lại set đầu tiên với chiến thắng 6-3.

Zverev lần thứ 2 vào chung kết US Open - Ảnh: US Open

Sang set 2, Zverev sớm tạo lợi thế khi giành break ngay game giao bóng đầu tiên của Khachanov. Tuy nhiên, tay vợt người Nga không dễ dàng buông xuôi. Khachanov nhanh chóng đòi lại break, đưa set đấu vào loạt tie-break quyết định. Ở thời điểm quan trọng, Zverev cho thấy sự ổn định hơn để thắng 9-7.

Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra trong set 3 khi cả hai tay vợt thi đấu giằng co và không mắc nhiều sai lầm. Một lần nữa, loạt tie-break được sử dụng để phân định thắng thua. Với khả năng xử lý điểm số tốt hơn, Zverev giành chiến thắng 8-6, hoàn tất trận đấu sau 2 giờ 59 phút.

Chiến thắng này đưa Zverev trở lại chung kết US Open sau lần đầu tiên làm được điều đó vào năm 2020. Tay vợt Đức đang đứng trước cơ hội lớn để chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp sau chức vô địch Roland Garros 2025.

Đối thủ của Zverev ở trận chung kết Mỹ mở rộng 2026 sẽ là người thắng trong cuộc đối đầu giữa hai tay vợt chủ nhà Mỹ là Frances Tiafoe và Ben Shelton.