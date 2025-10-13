Sáng 13/10, đoàn đại biểu do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình). Đây là hoạt động ý nghĩa trước thềm diễn ra phiên trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Đoàn gồm gần 550 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ và tri ân.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Các đại biểu dâng hương phần mộ liệt sĩ

Sau khi dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), thành kính tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những hoạt động trang nghiêm ngay trước thềm Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tri ân, nuôi dưỡng lòng tự hào sâu sắc về truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo và niềm vinh dự của thành phố mang tên Bác.

Đoàn đại biểu tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh