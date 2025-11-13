Mới đây, đơn vị tổ chức thi IELTS xác nhận, sự cố kỹ thuật đối với các bài thi thực hiện trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 đã khiến nhiều thí sinh nhận về kết quả không chính xác. Theo đó, điểm của một hoặc cả hai kỹ năng Nghe/Đọc của một số thí sinh tăng/giảm so với kết quả đã nhận được.

Ngày 13/11, đại diện Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết nhà trường đang tiến hành thống kê chi tiết các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025, cũng như các sinh viên tốt nghiệp sử dụng IELTS làm điều kiện đầu ra hoặc xét tốt nghiệp.

“Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với từng cá nhân để xác nhận lại điểm số cũng như các minh chứng liên quan, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quy trình tuyển sinh và công nhận kết quả học tập”, vị này nhấn mạnh.

Ông cho biết, đây là bước đi cần thiết để rà soát toàn bộ dữ liệu xét tuyển và tốt nghiệp, đồng thời khẳng định nhà trường luôn tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của sinh viên.

“Mọi thông tin sẽ được xác minh kỹ lưỡng, nếu có trường hợp không phù hợp, nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định hiện hành”, ông nói thêm.

Tương tự, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, cũng cho biết nhà trường đang theo dõi thông tin liên quan và cân nhắc việc rà soát các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025.

Ở khu vực phía Bắc, Học viện Ngân hàng cho biết đang hậu kiểm, rà soát lại toàn bộ chứng chỉ thí sinh đã nộp trong mùa tuyển sinh năm nay và trúng tuyển vào trường, sau khi nắm bắt được thông tin về sự cố nêu trên.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay đã nắm bắt sự việc và trường đã giao Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục liên hệ trực tiếp với các tổ chức khảo thí cung cấp chứng chỉ này để cùng phối hợp, cung cấp thêm thông tin.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đây là sự việc phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều thí sinh. Nhà trường vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo chính thức từ Bộ GD-ĐT cùng những thông tin cụ thể từ các đơn vị, tổ chức liên quan.

Email thí sinh nhận được về việc thay đổi kết quả thi IELTS. Ảnh: NVCC

Trước đó, tối 12/11, nhiều thí sinh ở Việt Nam thi IELTS phản ánh việc nhận được thư từ Hội đồng Anh và IDP liên quan đến việc cập nhật kết quả bài thi IELTS. Các đơn vị tổ chức cho biết vì vấn đề kỹ thuật nên điểm số của các thí sinh này được trả không chính xác.

Tổ chức IELTS cho hay đây là “sự cố kỹ thuật nội bộ”, không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào và chỉ ảnh hưởng tới chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu. Hiện sự cố đã được khắc phục hoàn toàn và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

“Điểm số được điều chỉnh là điểm số cuối cùng. Phiếu điểm cũ của thí sinh sẽ không còn giá trị sử dụng. Nếu thí sinh cần tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích cho các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, đơn vị này cho biết.

Đồng thời, tổ chức IELTS đề xuất hai phương án giải quyết cho thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí. Hạn chót thí sinh xác nhận là trước ngày 1/5/2026. Dù theo hình thức nào, các trường hợp sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin.