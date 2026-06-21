Giải Vô địch cầu lông các nhóm tuổi Thiếu niên Quốc gia năm 2026 - Cúp Donex khai mạc tối 21/6, quy tụ gần 600 VĐV. Các tay vợt tranh tài ở 5 nhóm tuổi U9, U11, U13, U15 và U17 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải đấu là một trong những sân chơi đóng vai trò quan trọng của hệ thống thi đấu thành tích cao Việt Nam.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay tiếp tục được đánh giá cao khi quy tụ nhiều trung tâm đào tạo cầu lông mạnh trên cả nước.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, lứa VĐV năm nay sở hữu nền tảng kỹ thuật bài bản, được tiếp cận sớm với các phương pháp huấn luyện chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát trước đó. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình xây dựng lớp VĐV trẻ kế cận cho cầu lông Việt Nam trong tương lai.