Tại giải năm nay, các VĐV từ 6 tuổi trở lên tranh tài ở các nội dung gồm: 28 nội dung tốc độ, 14 nội dung nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Không chỉ tạo cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn cho các VĐV trẻ, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào Roller Sports phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương, nơi số lượng câu lạc bộ và người tham gia đang gia tăng trong những năm gần đây.

Tại giải đấu năm nay, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam bổ sung các nội dung: Skateboarding, Đua tiếp sức 3.000m thể hiện định hướng đổi mới của Liên đoàn trong việc mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và chuẩn bị nguồn lực cho các giải đấu quốc gia, quốc tế.

TP.HCM xếp nhất toàn đoàn.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ giải lần này là việc Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào Chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Theo Ban Tổ chức, điều này khiến giải vô địch các nhóm tuổi năm nay mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một giải trẻ thông thường, trở thành dịp để các địa phương rà soát lực lượng, đánh giá chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn vận động viên cho sự kiện thể thao lớn nhất cả nước vào cuối năm.

Kết quả chung cuộc, TP.HCM đứng đầu với 14HCV, 3HCB và 7HCĐ. Xếp sau là Tây Ninh với 8HCV, 8HCB và 8HCĐ. Chủ nhà Đồng Tháp đứng thứ ba với 7HCV, 14HCB và 5HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Ninh (5HCV, 9HCB, 5HCĐ), Công an Nhân dân (3HCV, 1HCB, 2HCĐ) và Hà Nội (2HCV, 1HCB, 2HCĐ).