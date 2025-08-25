Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu vừa cho biết, theo báo cáo của Bộ Nội vụ ngày 23/8, sau gần 2 tháng triển khai vận hành, chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động, 32/34 địa phương đã thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Đặc biệt, số lượng hồ sơ trực tuyến tiếp tục tăng. Tính từ ngày 1/7 đến 19/8/2025, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng hơn 4,3 triệu hồ sơ, trong đó có trên 3,2 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến,chiếm 75,7%, tăng 5% so với thời điểm báo cáo ngày 5/8. TPHCM vẫn là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.566 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với 14.922 hồ sơ.

Trong báo cáo mới nhất, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) cũng cho biết, theo dữ liệu các địa phương báo cáo trên Hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 57 tại địa chỉ Nq57.vn, tính đến 16h ngày 24/8/2025, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đạt trạng thái “Xanh” (hoàn thành nhiệm vụ).

Dữ liệu từ hệ thống Nq57.vn cũng cho thấy, 25 tỉnh, thành phố đã “phủ xanh” hơn 50% số xã, phường; trong đó có 21 tỉnh, thành phố “phủ xanh” hơn 70% số xã, phường. Để đảm bảo phục vụ người dân một cách nhanh chóng, chu đáo, hầu hết các địa phương đã bố trí đủ nhân sự tham gia hỗ trợ tại bộ phận một cửa (95,75% xã, phường đã có đủ nhân sự).

Bản đồ nhiệt giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 57 tại hệ thống Nq57.vn cho thấy sắc xanh đã chiếm đa số trong bảng tổng quan thực thi nhiệm vụ.

Tuy vậy, bản đồ nhiệt giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết 57 cũng cho thấy, tình hình “phủ xanh” các xã, phường, đảm bảo các điều kiện cơ bản để vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công còn chậm; nhiều vướng mắc được báo cáo liên quan đến hệ thống phần mềm, hệ thống dịch vụ công, kết nối, cơ sở dữ liệu, chữ ký số, con dấu, thiếu quy trình.

Theo thống kê, trên cả nước có 2.386 xã, phường, tương đương 71,8%, đã đáp ứng được các điều kiện cơ bản nhất để vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công. Nhiều điều kiện thiết yếu để xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số chưa đạt như chữ ký số mật, chứng thư số công vụ.

Một số tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhưng lại có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, nguyên nhân chủ yếu được nêu ra là do phần mềm không đồng bộ, thiếu ổn định, gây khó khăn khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Với 4 hệ thống Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại cấp xã, phường, nhiều nội dung công việc còn chậm và chưa đạt yêu cầu đề ra, đó là: Việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử”, thủ tục thu nộp đảng phí, lấy ý kiến chi bộ nơi cư trú, ban hành quy chế về đánh giá mức độ hoàn thành (Đảng ủy); Ban hành văn bản giám sát chuyển đổi số, chất vấn, thảo luận về kết quả chuyển đổi số, phê duyệt ngân sách, danh sách tiểu sử đại biểu (Hội đồng nhân dân);

Cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức trên phần mềm nhân sự, chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số, ban hành quy chế về đánh giá mức độ hoàn thành (Ủy ban nhân dân); Cập nhật danh sách đoàn viên, hội viên vào hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, phản biện xã hội, tổng hợp ý kiến, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số, mô hình “Dân vận số” (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc).

Để giải quyết những hạn chế, vướng mắc, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương có cơ chế giám sát độc lập kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ; đảm bảo các điều kiện vận hành hiệu quả các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường.

Cùng với đó, các địa phương cũng cần chú ý tiến độ hoàn thành một số nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu trọng yếu; chú trọng tới công tác báo cáo hằng ngày. Các địa phương có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến thấp cần rà soát, tìm nguyên nhân tháo gỡ để nâng cao tỷ lệ này trong thời gian tới.