Hơn 48% phụ nữ Việt Nam bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nhà và 25% tại nơi làm việc. Theo Bộ Y tế, hút thuốc thụ động làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, tim mạch, các vấn đề về sức khỏe sinh sản.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ nam giới hút thuốc tại Việt Nam cao hơn nhiều so với nữ giới, lần lượt là 42,3% và 1,7%. Dù tỷ lệ phụ nữ sử dụng thuốc lá chỉ là 1,7%, tương đương hơn 400.000 người, hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Đáng chú ý, hơn 48% phụ nữ Việt Nam bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nhà và 25% tại nơi làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa số phụ nữ đang phải đối mặt với các nguy cơ bệnh tật ngay trong môi trường sống vốn được coi là an toàn nhất.

Theo Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản.

Khói thuốc lá tác động tiêu cực vào các cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ ung thư vú và đẻ non. Với phụ nữ mang thai, hít khói thuốc có thể gây biến đổi sự phát triển của bào thai, dễ sảy thai, đẻ non hoặc sinh con nhẹ cân.

Giải chạy do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Giải chạy Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc vì tương lai xanh ngày 11/10, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn có ý nghĩa đối với sức khỏe và tương lai của các thế hệ tiếp theo.

Theo bà Hương, để phụ nữ có điều kiện duy trì tập luyện và chăm sóc sức khỏe, cần có sự chia sẻ trách nhiệm từ các thành viên trong gia đình, cơ quan và cộng đồng. Cùng với việc vận động thường xuyên, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành ý thức tự giác của mỗi người.

“Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.