Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong quý II/2026 đạt 271,1 nghìn tấn, trị giá ước gần 810,1 triệu USD, tăng 21,5% về lượng và tăng 24,1% về giá trị so với quý I liền kề.

Còn so với quý II/2025, nhập khẩu nhóm mặt hàng thực phẩm này tăng 14,4% về lượng và tăng tới 46,9% về giá trị.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam đạt 494,3 nghìn tấn, trị giá khoảng 1,46 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, nước ta chủ yếu nhập khẩu các loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống; thịt trâu tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt bò tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh...

Đáng chú ý, dù cước vận tải biển trong nửa đầu năm nay tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị trên thế giới, song giá bình quân thịt nhập khẩu lại tương đối rẻ, chỉ khoảng 2,95 USD/kg (tương đương khoảng 77.500 đồng/kg.). Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá các sản phẩm thịt trong nước sản xuất.

Thịt nhập khẩu được bày bán tại các siêu thị với giá rẻ. Ảnh: D.K

Khi nguồn cung nhập khẩu và sản lượng thịt nội địa đều tăng, trong khi sức mua vẫn còn yếu đã kéo theo giá nhiều sản phẩm chăn nuôi trong nước giảm về mức thấp.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho thấy, giá thu mua lợn hơi trong nước biến động giảm trong tháng 7 vừa qua. Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Bắc giảm 3.500 đồng/kg so với tháng 6, xuống 62.000-64.000 đồng/kg; ở miền Trung - Tây Nguyên giảm 3.000 đồng/kg, chỉ còn 60.000-62.000 đồng/kg; trong khi tại miền Nam giá là 60.000-62.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Theo cập nhật mới nhất, mặt bằng giá lợn hơi toàn quốc đã giảm về 58.000-62.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp cho rằng đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm.

“Giá lợn hơi giảm do áp lực từ nguồn cung khá dồi dào và sức mua chưa cải thiện”, Bộ NN&MT chỉ rõ trong báo cáo.

Báo cáo kết quả sản xuất và thương mại gia cầm trong 6 tháng đầu năm 2026 của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cũng cho thấy, kim ngạch nhập khẩu thịt gà và phụ phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đó, do tổng đàn tăng trưởng nhanh từ cuối năm 2025 kéo dài sang đầu năm nay khiến tình trạng dư cung diễn ra trên diện rộng. Trong đó, phân khúc gà công nghiệp lông trắng nuôi ngắn ngày bị tác động mạnh nhất. Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, giá loại gà công nghiệp này có thời điểm giảm mạnh xuống 22.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất.

Giá gà lông màu nuôi dài ngày dù vẫn giữ mức tăng nhẹ so với đầu năm, song vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 7 vừa qua, giá gà ở nước ta tiếp tục biến động. Theo đó, gà lông màu giá dao động từ 47.000-48.000 đồng/kg; gà công nghiệp có giá trong khoảng 32.000-35.000 đồng/kg.

Giám đốc một doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng nguồn cung thịt lợn, thịt gà đang dồi dào nhưng sức mua vẫn yếu, cộng với áp lực từ nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ đã kéo giá sản phẩm trong nước giảm thêm.

Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi neo cao, giá thịt lợn và thịt gà ở mức thấp, lợi nhuận của người nuôi có nguy cơ bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ nếu năng suất không đạt kỳ vọng, vị này nhấn mạnh.