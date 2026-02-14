Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc khẩn trương lắp đặt cầu phao qua sông Lô phục vụ người dân, ngay trong ngày hôm nay (14/2), các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát thực địa và triển khai các phương án kỹ thuật để bắc cầu phao tạm qua sông Lô.

Đây là giải pháp cấp bách nhằm thay thế cầu Sông Lô bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, dự kiến 5h sáng mai (15/2), Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh sẽ hành quân đến khu vực cầu Sông Lô để chuẩn bị bắc cầu phao.

"Ngay trong đêm nay chúng tôi đang khảo sát các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ để chuẩn bị bến cầu phao. Nếu điều kiện thuận lợi, dự kiến ngay trong chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), Lữ đoàn 249 sẽ thực hiện bắc cầu phao qua sông Lô", Đại tá Nguyễn Đăng Chiến thông tin.

Lữ đoàn 249 khảo sát vị trí lắp đặt cầu phao qua sông Lô ngay trong đêm 14/2. Ảnh: Đoan Hùng

Trước đó, chiều tối nay, đoàn công tác của Quân khu 2 cũng đã tới xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) để chỉ đạo các lực lượng khảo sát thực địa và triển khai các phương án kỹ thuật để bắc cầu phao tạm qua sông Lô.

Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2 phải hoàn thành kết luận điều tra việc để xảy ra hư hỏng cầu Sông Lô để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô trong thời gian từ năm 2010-2015.

Việc tiến hành sửa chữa, tiếp tục sử dụng cầu cũ hay không phụ thuộc vào đánh giá, tư vấn, giám sát chuyên môn. Đồng thời phải đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới; trước mắt cần nghiên cứu khảo sát, lắp đặt cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này nếu cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; việc thiết kế cầu Sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 Nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu Sông Lô mới; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Về kinh phí, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng nhanh phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.