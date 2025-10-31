Trên các công trường của dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, hơn 250 mũi thi công đang đồng loạt triển khai công việc với tinh thần khẩn trương.

Hơn 250 mũi thi công đang gấp rút triển khai đồng loạt công việc để bám sát tiến độ của dự án Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, cho biết: “Hơn 3.600 nhân sự cùng 600 thiết bị máy móc đã được huy động, quyết tâm bám sát tiến độ, hướng tới mục tiêu thông tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026”.

Giai đoạn 1 của dự án Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh khởi công ngày 1/1/2024, sẽ hoàn thành trong năm 2026. Giai đoạn 2 của dự án khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Điểm đầu của tuyến tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn). Điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Với địa hình hiểm trở, nhiều đoạn đi qua núi đá tai mèo, hang karst phức tạp, dự án Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh được đánh giá là một trong những công trình khó thi công nhất cả nước.

“Có tới 22/67 cây cầu đang triển khai xây dựng nằm trên địa hình karst. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 khiến việc thi công bị gián đoạn”, ông Tuấn cho hay.

Với tổng mức đầu tư lên tới 47.000 tỷ đồng, để đảm bảo nguồn lực tài chính cho dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Tập đoàn Đèo Cả đã đề xuất mô hình huy động vốn PPP++. Trong đó, nhà thầu đồng thời là nhà đầu tư, cùng triển khai thi công dự án theo mô hình tổng thầu EC và EPC thay vì các nhà thầu đơn lẻ.

“Cách làm này giúp tăng hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, giảm thiểu rủi ro, và đảm bảo tiến độ thi công trong điều kiện khó khăn”, ông Tuấn chia sẻ.

Mô hình PPP++ đã được báo cáo Chính phủ để khuyến khích nghiên cứu và nhân rộng áp dụng tại các dự án PPP khác.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã đạt hơn 99%, song vẫn còn một số điểm “xôi đỗ” cần chính quyền hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng sớm xử lý dứt điểm.

Được xem là dự án PPP điển hình triển khai sau khi Luật PPP 2020 có hiệu lực, Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn là công trình có tầm quan trọng chiến lược về chính trị, an ninh. Sau khi hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 120 km sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Bắc.

Đặc biệt, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối với hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang - Lạng Sơn để hình thành nên một trục cao tốc kết nối giao thương hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc, châu Âu và ngược lại.