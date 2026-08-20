Công nghệ pin thể rắn được ngành ô tô chờ đợi nhiều năm đang tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa. Geely cho biết hãng đã phát triển loại pin thể rắn mới và bắt đầu thử nghiệm trên các mẫu xe nguyên mẫu. Từ năm 2027, các mẫu xe thuộc tập đoàn Geely sẽ bắt đầu được trang bị loại pin này trong chương trình thử nghiệm.

Theo Geely, pin thể rắn mới có mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg, tức mỗi kg pin có khả năng lưu trữ 500 Wh điện năng. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng lưu trữ năng lượng mà không nhất thiết phải tăng kích thước bộ pin.

Pin thể rắn Geely có tuổi thọ gần 1 triệu km, chuẩn bị thử nghiệm trên ô tô.

Hãng cho biết những mẫu xe được trang bị công nghệ pin mới có thể đạt phạm vi hoạt động gần 1.000 km sau mỗi lần sạc. Nếu đạt được như công bố, quãng đường này tương đương với khả năng di chuyển của nhiều mẫu xe sử dụng động cơ diesel hiện nay.

Không chỉ tập trung vào khả năng lưu trữ năng lượng, Geely còn đặt mục tiêu cải thiện độ bền của pin. Theo công bố của hãng, pin thể rắn mới có tuổi thọ lên tới 621.000 dặm, tương đương khoảng gần 1 triệu km.

Geely dự kiến thử nghiệm loại pin này trên các thương hiệu thuộc tập đoàn từ năm tới, trong đó có Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Lotus và Smart.

Tuy nhiên, việc bắt đầu thử nghiệm không đồng nghĩa pin thể rắn sẽ được sản xuất hàng loạt ngay trong năm 2027. Geely hiện chưa công bố cụ thể thời điểm đưa công nghệ này vào sản xuất đại trà, cũng như thời điểm những chiếc xe thương mại đầu tiên sử dụng pin thể rắn được bán ra.

Pin thể rắn được kỳ vọng giải quyết một số hạn chế của công nghệ pin hiện nay nhờ khả năng tăng mật độ năng lượng và cải thiện độ bền. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này lên các mẫu xe thương mại vẫn còn phụ thuộc vào quá trình thử nghiệm và khả năng sản xuất quy mô lớn.

Tại Mỹ, khả năng các mẫu xe Geely sử dụng pin thể rắn xuất hiện tại showroom cũng được đánh giá là khó khăn trong bối cảnh nước này đang áp dụng mức thuế cao đối với ô tô Trung Quốc.

Trong khi đó, một số nhà sản xuất ô tô khác cũng đang nghiên cứu và hợp tác phát triển pin thể rắn. Stellantis và Karma đang hợp tác với Factorial về công nghệ này, trong khi Ford và GM cũng nghiên cứu các hướng phát triển pin mới cho xe điện.

Với kế hoạch thử nghiệm từ năm 2027, Geely đang đưa pin thể rắn từ giai đoạn nghiên cứu tiến gần hơn tới ứng dụng trên ô tô. Nếu các thông số về mật độ năng lượng, phạm vi hoạt động và tuổi thọ được duy trì trong thực tế, công nghệ này có thể tạo ra bước thay đổi đáng kể đối với xe điện.

Theo Carscoops

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