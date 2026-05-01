Gemini vừa bổ sung một tính năng mới có thể nâng cao hiệu suất xử lý những công việc thường ngày. Được công bố ngày 29/4, công cụ AI của Google có thể tạo file trực tiếp ngay trong khung chat chỉ bằng một câu lệnh.

Trước đây, Gemini có thể tạo nội dung tài liệu ngay trong chat, nhưng bạn phải sao chép và dán vào phần mềm khác để sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phải tốn thêm thời gian chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

Google Gemini tạo file PDF công thức nấu ăn theo yêu cầu của PV. Ảnh: Du Lam

Với cập nhật mới, bạn chỉ cần yêu cầu Gemini tạo loại file mong muốn, ví dụ như “tạo file PDF” và hệ thống sẽ tự động xử lý.

Chẳng hạn, PV đã yêu cầu Gemini đưa ra “công thức nấu trứng đúc thịt và lưu dưới dạng PDF”. Chỉ sau vài giây, một file PDF được định dạng hoàn chỉnh (thậm chí có thêm chút trang trí) đã được tạo ra và có thể gửi qua email để tiện sử dụng.

Google cho biết với hầu hết các định dạng, bạn có thể tải file trực tiếp từ cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn sẽ cần xuất file sang Google Drive, thao tác này cũng chỉ mất một cú nhấp chuột.

Các định dạng file mà Gemini hiện có thể tạo trực tiếp trong chat bao gồm: Google Docs, Google Sheets, Microsoft Word (.docx), PDF, Văn bản thuần (TXT), Rich Text Format (RTF), Microsoft Excel (.xlsx), CSV, LaTeX, Markdown (MD).

Tính năng tạo file trong Gemini đang được triển khai cho tất cả người dùng ứng dụng Gemini trên toàn cầu.