Bảng xếp hạng vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 4 4 0 0 7 12
2 Manchester City 4 4 0 0 6 12
3 Hull City 4 2 2 0 3 8
4 Brighton 4 2 1 1 8 7
5 Chelsea 4 2 1 1 1 7
6 Brentford 4 1 3 0 3 6
7 Liverpool 4 1 3 0 2 6
8 Everton 4 1 3 0 2 6
9 Ipswich 4 2 0 2 -3 6
10 Newcastle 3 1 2 0 2 5
11 Leeds 3 1 2 0 1 5
12 Nottingham Forest 4 1 2 1 0 5
13 Manchester United 4 1 1 2 0 4
14 Sunderland 4 1 1 2 -2 4
15 Bournemouth 4 0 3 1 -1 3
16 Crystal Palace 4 1 0 3 -5 3
17 Tottenham 4 0 2 2 -5 2
18 Fulham 4 0 1 3 -3 1
19 Aston Villa 4 0 1 3 -6 1
20 Coventry 4 0 0 4 -10 0

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