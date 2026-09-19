Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
10/10/2026 18:30:00 Arsenal - Leeds
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
10/10/2026 21:00:00 Chelsea - Bournemouth
10/10/2026 21:00:00 Ipswich - Fulham
10/10/2026 21:00:00 Sunderland - Brighton
10/10/2026 23:30:00 Manchester United - Tottenham
11/10/2026 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest
11/10/2026 20:00:00 Hull City - Everton
11/10/2026 22:30:00 Liverpool - Manchester City
13/10/2026 02:00:00 Coventry - Newcastle