Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|10/10/2026 18:30:00
|Arsenal - Leeds
|10/10/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|10/10/2026 21:00:00
|Chelsea - Bournemouth
|10/10/2026 21:00:00
|Ipswich - Fulham
|10/10/2026 21:00:00
|Sunderland - Brighton
|10/10/2026 23:30:00
|Manchester United - Tottenham
|11/10/2026 20:00:00
|Crystal Palace - Nottingham Forest
|11/10/2026 20:00:00
|Hull City - Everton
|11/10/2026 22:30:00
|Liverpool - Manchester City
|13/10/2026 02:00:00
|Coventry - Newcastle
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