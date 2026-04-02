Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình ông Phạm Văn Mịch (SN 1963, ngụ ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

Ông Phạm Văn Mịch là thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ấp Tân Huề, bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình vượt qua mất mát; ghi nhận những đóng góp của ông Mịch với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (bìa phải) động viên, chia sẻ với sự mất mát quá lớn của gia đình ông Mịch. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Gia đình ông Mịch có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ ông mất chưa tròn một năm, con trai phải đi làm thuê tại tỉnh Đồng Nai để mưu sinh, con gái làm lao động tự do tại địa phương với thu nhập bấp bênh.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, ông Phạm Văn Mịch vẫn tự nguyện đăng ký tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở từ tháng 8/2025 và trở thành thành viên chính thức của Tổ bảo vệ ANTT ấp Tân Huề, với mong muốn góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân địa phương.

Trước đó, vào sáng 2/4, tại khu vực chợ Tân Phong, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, công an xã nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Thái Văn Bình (SN 1982, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú tại ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long) có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, trên tay cầm dao và có nhiều biểu hiện không bình thường.

Đối tượng Thái Văn Bình tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng gồm cảnh sát khu vực và huy động lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó có ông Phạm Văn Mịch, đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đối tượng Thái Văn Bình bất ngờ dùng dao đâm ông Mịch khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy cách hiện trường khoảng 5km thì bị lực lượng công an tổ chức vây bắt. Hiện cơ quan công an tiếp tục làm việc, đấu tranh với đối tượng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

Theo chính quyền địa phương, Thái Văn Bình nghiện rượu nhiều năm, thường xuyên la lối, quấy nhiễu cuộc sống người dân xung quanh. Vợ của Bình cũng đã rời bỏ gia đình từ nhiều năm trước do không chịu đựng được thói rượu chè của đối tượng.