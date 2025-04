Giao dịch đất thổ cư lao dốc, nhà đầu tư 'ôm' tiền rời Hà Nội

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong quý I/2025, Hà Nội ghi nhận khoảng 18.300 giao dịch bất động sản, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của phân khúc đất thổ cư, đặc biệt tại các khu vực nội thành.

Đáng chú ý, ngay cả những khu vực vốn có thanh khoản cao như Đống Đa, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên... cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống.

Khảo sát thực tế cho thấy, dù lượng giao dịch giảm mạnh, mặt bằng giá bất động sản thổ cư tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến trong khoảng 4-5 tỷ đồng mỗi căn, vượt ngoài khả năng chi trả của người mua ở thực và không còn đủ hấp dẫn đối với giới đầu tư.

Trong khi đó, nhiều chủ nhà vẫn giữ tâm lý “neo giá”, chỉ chấp nhận đàm phán nhẹ thay vì giảm giá sâu. Thị trường hiện chưa ghi nhận hiện tượng cắt lỗ trên diện rộng.

Diễn biến mới trên thị trường chung cư Hà Nội

Có tới 47% dự án chung cư tại Hà Nội giảm giá bán thứ cấp so với quý trước, dấu hiệu cho thấy xu hướng điều chỉnh giá diễn ra trên phạm vi rộng, theo một khảo sát của Savills Việt Nam.

Kết quả khảo sát hơn 400 dự án của Savills Việt Nam cho thấy, giá bán trung bình căn hộ thứ cấp (chuyển nhượng) trong quý I/2025 vào khoảng 60 triệu đồng/m2, giảm khoảng 1% theo quý, tùy từng dự án.

Nhiều dự án chung cư cũ Hà Nội giảm giá. Ảnh: Hồng Khanh

Dữ liệu từ một số trang rao bán bất động sản cho thấy, thị trường chung cư Hà Nội bắt đầu chững lại từ cuối năm 2024, khi giá chào bán và lượng giao dịch tại nhiều dự án có xu hướng giảm.

So với lúc giá đỉnh đầu năm ngoái, nhiều dự án ghi nhận mức giảm từ 2-5%, như Hà Nội Paragon, Mipec Rubik 360 (Cầu Giấy), Masteri West Heights, Imperia Smart City, The Zei Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), The Sparks (Hà Đông)...

Theo ghi nhận của VietNamNet, thị trường chuyển nhượng căn hộ tại Hà Nội từ đầu năm 2025 xuất hiện nhiều căn hộ giảm giá mạnh, từ vài trăm triệu đồng trở lên.

Lo dân mua căn hộ chung cư bị thiệt, Ủy ban Cạnh tranh ra cảnh báo

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) cho biết, từ thời điểm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực (ngày 1/7/2024) đến hết tháng 3/2025, cơ quan này tiếp nhận 211 lượt hồ sơ đăng ký trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư.

Trong đó, kết quả thẩm định có 58/211 (chiếm 27,5% tổng số hồ sơ đăng ký) lượt hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ đăng ký. Các hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ đăng ký được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCTQG.

Đáng chú ý, có 130/211 lượt hồ sơ (chiếm khoảng 61,6% tổng số hồ sơ đăng ký) phải sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thông báo kết quả thẩm định cụ thể của UBCTQG do tồn tại điều khoản chưa tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TPHCM cấm căn hộ chung cư cho thuê ngắn ngày, hiệp hội phản biện

Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26 (ngày 27/2/2025) của UBND TPHCM đối với mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư theo ứng dụng Airbnb.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đặt vấn đề, trong suốt 10 năm thực hiện Luật Nhà ở 2014, quy định cấm “sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở” đã tồn tại nhưng không gây trở ngại cho mô hình Airbnb. Hơn nữa, chỉ riêng TPHCM ban hành quyết định cấm, trong khi tại các địa phương khác hoạt động này vẫn bình thường.

Một khu chung cư tại TPHCM. Ảnh: Hoàng Minh

Lý giải điều này, Chủ tịch HoREA cho rằng TPHCM đã có cách hiểu chưa đầy đủ và chưa chính xác về quy định tại Luật Nhà ở 2023.

Theo ông Châu, cách hiểu của TPHCM là chỉ những căn hộ cho thuê dài hạn mới là nhằm mục đích để ở (lưu trú), còn thuê ngắn hạn thì không thuộc phạm vi để ở (lưu trú) là chưa chính xác.

Hà Nội mở bán hơn 300 căn hộ chung cư gần Vinhomes Riverside, giá 16 triệu/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Hope Residences.

Dự án do CTCP Phát triển nhà Phúc Đồng làm chủ đầu tư.

Đợt mở bán này sẽ gồm 308 căn, chiếm khoảng 20% tổng số căn hộ tại dự án. Trong đó, 301 căn sẽ được chuyển bán cho các khách hàng đã thuê nhà đủ 5 năm tại dự án. 7 căn còn lại sẽ được mở bán theo quy định. Đây là những căn chưa có người thuê và sẽ được bán cho nhiều nhóm khách hàng hơn.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại đây là 16 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì). Khoản chi phí bảo trì sẽ bằng 2% giá bán trước thuế, tương đương hơn 305.000 đồng/m2.