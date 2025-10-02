Đau ngực từ lâu đã được coi là triệu chứng điển hình của bệnh tim. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không phải lúc nào triệu chứng này cũng xuất hiện, đặc biệt là ở phụ nữ. Thay vào đó, một số biểu hiện ít phổ biến hơn của bệnh tim lại bị gắn cho những tình trạng thường gặp như mệt mỏi do công việc, mất ngủ hay rối loạn tiêu hóa.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Circulation cho thấy chứng khó tiêu - vốn thường bị coi là vấn đề tiêu hóa thông thường - lại khá phổ biến ở phụ nữ trong tháng trước cơn đau tim. Đáng chú ý, khi cơn đau tim xảy ra, biểu hiện khó tiêu lại hiếm khi xuất hiện. Điều này cho thấy triệu chứng cảnh báo sớm có thể khác biệt rõ rệt so với dấu hiệu trong chính cơn đau tim.

Ngoài đau tức ngực, cơn đau tim còn một số triệu chứng khác. Ảnh minh họa: Harleystreet

Thực tế, nhiều nghiên cứu trước đây đã ghi nhận 85-90% nữ bệnh nhân trải qua nhiều triệu chứng khác nhau. Theo khảo sát, trong vòng một tháng trước cơn đau tim, phụ nữ thường gặp: Mệt mỏi bất thường (71%), rối loạn giấc ngủ (48%), khó thở (42%), khó tiêu (39%) và lo âu (36%).

Trong khi đó, các triệu chứng phổ biến trong chính cơn đau tim là: khó thở (58%), yếu sức (55%), mệt mỏi bất thường (43%), đổ mồ hôi lạnh (39%) và chóng mặt (39%). Sự khác biệt này cho thấy giai đoạn cảnh báo và giai đoạn cơn đau tim thực sự không hoàn toàn giống nhau.

Quỹ Tim mạch Anh (BHF) cảnh báo phụ nữ có nguy cơ bị chẩn đoán sai về bệnh tim cao hơn nam giới đến 50%. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc bác sĩ dựa quá nhiều vào “mô hình điển hình” vốn không phản ánh đầy đủ các biểu hiện ở phụ nữ.

Để giảm nguy cơ, BHF khuyến cáo mọi người nên chủ động phòng ngừa bằng cách thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh và duy trì thói quen tốt lâu dài. Trước hết, hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ giúp tim khỏe mạnh hơn mà còn tăng cường năng lượng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, việc duy trì cân nặng hợp lý kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng sẽ giảm gánh nặng cho tim, đồng thời phòng tránh nhiều bệnh lý đi kèm như tiểu đường hay tăng huyết áp. Một yếu tố quan trọng khác là hạn chế rượu bia, với mức khuyến nghị không quá 14 đơn vị cồn mỗi tuần, nhằm tránh gây tổn hại lâu dài cho tim và gan. Ở nhiều quốc gia, 1 đơn vị cồn được tính là 14g cồn nguyên chất, tương đương với 355ml bia (5%), 150ml rượu vang (12%), 44ml rượu mạnh (40%).

Ngoài ra, việc từ bỏ thuốc lá và các sản phẩm liên quan đến nicotine sẽ bảo vệ hệ mạch máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Kiểm soát huyết áp, nồng độ cholesterol và đường huyết - đặc biệt ở những người mắc bệnh tiểu đường - sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa sự khởi phát của cơn đau tim.