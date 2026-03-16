Hôm nay (16/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Chiến (SN 2002, ở xã Đan Phượng, Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Giết người và 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào năm 2021, thông qua mối quan hệ xã hội, bị cáo Đỗ Xuân Chiến mua của anh Nguyễn Viết T. một xe máy cũ với giá 4,5 triệu đồng. Khi mua bán xe, hai bên không viết giấy tờ. Ngoài ra, Chiến còn nhờ anh T. tìm mua cho bị cáo một chiếc xe khác và anh T. đồng ý.

Theo cáo buộc, sau khi mua xe và sử dụng một thời gian, thấy xe hay hỏng, Chiến đã bán chiếc xe trên cho một người không quen biết với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Chiến nhiều lần cố gắng liên lạc và tìm gặp anh T. để hỏi về việc mua một chiếc xe khác, nhưng không thành. Nguyên nhân là vào thời điểm đó, anh T. đã chuyển về quê vợ sinh sống và làm ăn tại Thanh Hóa.

Tối 27/7/2025, Chiến tiếp tục gọi điện cho anh T. nhưng không được nên bị cáo đã gọi điện cho mẹ anh T. là bà Bùi Thị Thuận (SN 1959, ở Hà Nội), nhờ bảo anh T. gọi lại cho Chiến.

Bị cáo Đỗ Xuân Chiến. Ảnh: TN

Khoảng 5 phút sau, anh T. gọi điện cho Chiến. Quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì Chiến đòi tiền mua xe nhưng anh T. nói không nợ tiền. Bực tức, Chiến nảy sinh ý định mua xăng để đốt nhà anh T.

Khoảng 23h cùng ngày, Chiến điều khiển xe máy, mang theo một thùng nhựa, đi mua khoảng 10 lít xăng. Sau đó, Chiến mang số xăng này đến cất giấu tại khu vực rãnh thoát nước cách nhà anh T. khoảng 100m, rồi quay về phòng trọ của mình ngủ.

Đến khoảng 3h sáng hôm sau, Chiến ngủ dậy, cất bật lửa vào túi quần rồi điều khiển xe máy đến lấy thùng nhựa đựng xăng đã cất trước đó và đi đến cổng nhà anh T.

Tại đây, thấy cổng nhà anh T. đã khóa, trong nhà tắt điện; trong sân có 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp. Bị cáo đỗ xe cách nhà anh T. khoảng 10m, xách thùng chứa xăng đổ qua khe cổng vào trong sân, sau đó dùng bật lửa phóng hỏa.

Khi ngọn lửa bùng lên và lan vào trong sân, bị cáo liền điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, quay về phòng trọ. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà anh T. có 4 người đang ngủ, gồm vợ chồng anh T., mẹ và con gái 3 tuổi của nạn nhân.

Bà Thuận phát hiện ra cháy nên hô hoán: “Chạy đi, nhà mình cháy to rồi”. Sau đó, bà Thuận cùng người nhà mở cửa ban công, trèo sang nhà hàng xóm. Tiếp đó, gia đình anh T. cùng một số người dân lấy nước, bình chữa cháy dập lửa. Khoảng 15 phút sau đám cháy được dập tắt.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, anh T. đến Công an xã trình báo sự việc. Chiều cùng ngày, Đỗ Xuân Chiến đến Công an xã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cáo trạng xác định, tổng số tài sản gia đình anh T. bị thiệt hại là hơn 24 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo Đỗ Xuân Chiến đã bồi thường số tiền 85 triệu đồng cho gia đình anh T. và những người bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm về dân sự. Họ có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Bị đưa ra tòa xét xử về hai tội danh, bị cáo Đỗ Xuân Chiến tỏ thái độ thành khẩn khi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo, cũng như phòng ngừa chung.