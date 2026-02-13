Cách đây 6 năm, xuất phát từ mong muốn có không gian sống xanh mát và chủ động được nguồn thực phẩm sạch cho gia đình trong mùa dịch, chị Nguyễn Hường (40 tuổi, ở TPHCM) quyết định cải tạo sân thượng, làm khu vườn xanh mát trên cao.

Vườn sân thượng của gia đình chị Hường rộng 50m2, được phân chia hợp lý. Ngoài các loại rau ăn lá và củ trồng chậu ở dưới thấp, chị còn bố trí làm giàn trên cao cho cây thân leo, vừa tạo bóng râm, vừa tận dụng tối đa không gian và diện tích.

Vườn sân thượng những ngày giáp tết Bính Ngọ 2026 của gia đình chị Hường

Chị cũng ưu tiên trồng rau trái theo mùa để thuận tiện chăm sóc và cho năng suất cao.

Mùa hè, vườn tràn ngập các loại rau ăn lá như rau muống, mùng tơi… Còn mùa đông, nữ gia chủ tập trung trồng các giống cây ưa lạnh như cà chua, bắp cải, su hào, súp lơ…

Không chỉ trồng nhiều loại rau củ quen thuộc để gia đình sử dụng hàng ngày, chị còn chinh phục thành công một số giống cây khó trồng như dưa lưới, dưa hấu…

Nhờ đó, các thành viên cũng có trái cây sạch, tươi ngon để thưởng thức thường xuyên.

Khu vườn tràn ngập màu sắc từ rau, trái và hoa

Chị Hường tiết lộ, để làm vườn sân thượng hiệu quả đòi hỏi các công đoạn đều phải thực hiện tỉ mỉ. Khi cải tạo, phần sàn sân thượng được gia đình chị xử lý chống thấm kỹ càng rồi lát gạch sạch sẽ.

Cách này vừa đảm bảo cho gia chủ thuận tiện dọn dẹp, chăm sóc sau khi vườn đi vào hoạt động ổn định, vừa tránh tình trạng thấm dột xuống tầng dưới, lại tăng tính thẩm mỹ cho cảnh quan.

“Trong quá trình cải tạo, mình đầu tư công sức và chi phí nhất vào việc làm giàn để có khung đỡ cho cây thân leo, tránh hiện tượng cây gãy, đổ mà lại đảm bảo an toàn cho người và vườn”, chị Hường chia sẻ.

Vườn được chăm sóc theo hướng hoàn toàn hữu cơ, nói không với chất kích thích hay phân bón hóa học

Dưa lưới là giống cây khó trồng nhưng chị Hường vẫn chinh phục thành công, vụ nào cũng bội thu

Ngoài xử lý sàn, chị cũng chú trọng khâu trộn, ủ đất và phòng trừ sâu bệnh.

Chị thường trộn đất với xơ dừa, trấu, phân bò, phân dê, phân yến, trùn quế… kết hợp với đạm cá và chuối ủ tự nhiên. Sau mỗi vụ, chị đều tiến hành phơi đất, bón vôi khử khuẩn rồi ủ đất trong ít nhất 2 tháng trước khi hạ cây.

Gia chủ "mỏi tay" thu hoạch cà chua từ khu vườn trên cao

Khi phòng trừ sâu bệnh, chị ưu tiên dùng chế phẩm sinh học và chú ý giữ vườn sạch sẽ, thoáng đãng nên ngăn ngừa được tình trạng sâu bệnh, côn trùng gây hại.

“Đất khỏe thì cây mới khỏe. Mình chăm sóc vườn tự nhiên, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường”, nữ gia chủ nói thêm.

Chị Hường (áo vàng) đón bạn bè qua thăm vườn, cùng thu hoạch rau trái

Hàng ngày, chị Hường tranh thủ lên vườn lúc sáng sớm và chiều tối để chăm sóc rau trái.

Tuy bận rộn và có phần vất vả nhưng chị thấy hài lòng vì có không gian xanh mát giữa lòng thành phố, tạo chốn thư giãn cho cả gia đình.

Khi lên vườn, ngắm nhìn rau trái tươi tốt, chị cảm giác mọi căng thẳng, áp lực được giải tỏa, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Không chỉ cung cấp rau trái sạch, khu vườn sân thượng còn trở thành nơi thư giãn, giải tỏa căng thẳng của các thành viên

Với các con của chị, khu vườn cũng là nơi lý tưởng để khám phá. Thay vì dành hàng giờ dán mắt vào màn hình điện thoại, tivi, các bé được tham gia tưới nước, thu hoạch thành quả lao động cùng mẹ.

Những trải nghiệm đó cũng giúp các bé hình thành tình yêu với thiên nhiên từ sớm và biết tự lập, phụ giúp bố mẹ các công việc trong nhà.

“Mỗi lần lên vườn, mình thấy thoải mái lắm, cảm giác như được gột rửa hết căng thẳng, giải phóng năng lượng để thấy tâm tĩnh, lòng bình an”, chị bày tỏ.

Ảnh, video: Huong Nguyen