Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Tuyên Phú, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 44.458.338 đồng, bạn đọc ủng hộ gia đình ông Lê Xuân Thiết (MS 2026.264).

Ông Lê Xuân Thiết (SN 1960), ở thôn Huyền Thủy, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Chồng mất một chân, con liệt nửa người, người phụ nữ nghèo gồng gánh cả gia đình”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, ông Thiết xúc động nói: “Số tiền này thực sự có ý nghĩa với gia đình tôi. Tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh cho con trai, đồng thời trang trải cuộc sống gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Tuyên Phú, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 44.458.338 đồng, bạn đọc ủng hộ gia đình ông Lê Xuân Thiết. Ảnh: Hải Sâm

Như VietNamNet đã thông tin, gần 2 năm trước, ông Thiết bị nhiễm trùng nặng sau khi giẫm phải đinh sắt trong lúc làm ruộng, buộc phải cắt cụt một bên chân phải dưới đầu gối. Mất khả năng lao động, ông sống dựa vào khoản trợ cấp khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Con trai thứ hai của ông là Lê Xuân Lợi (SN 2005) mắc u tuyến thượng thận. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Lợi bị liệt nửa người bên phải, sức khỏe suy giảm, mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ chăm sóc. Bác sĩ chỉ định tái khám và tập vật lý trị liệu nhưng gia đình không còn khả năng chi trả.

Hiện mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai bà Cao Thị Nga (SN 1964), vợ ông Thiết. Bà làm nghề bán hoa quả ở chợ, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng. Số tiền ít ỏi này phải trang trải chi phí ăn uống, thuốc men cho chồng và con.

Ông Đoàn Đại Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú cho biết, gia đình ông Thiết có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh.

Sau khi trao số tiền 44.458.338 đồng, nếu ông Thiết tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình.