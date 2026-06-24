Tuần qua, giới công nghệ bất ngờ trước một cảnh báo hiếm thấy từ Apple khi hãng thừa nhận có thể phải tăng giá các sản phẩm của mình do tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá iPhone và nhiều sản phẩm của Apple có thể tăng mạnh thời gian tới. Ảnh: Shutterstock

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, CEO Apple Tim Cook cho biết việc tăng giá gần như không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ mức tăng cụ thể cũng như thời điểm áp dụng, khiến thị trường ngay lập tức xuất hiện nhiều đồn đoán về những gì Apple đang chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới.

“Đáng tiếc là việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi”, Tim Cook nói. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động từ các đợt tăng giá lớn mà các nhà cung cấp áp đặt lên Apple. Trong thời gian dài, chúng tôi đã cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi những chi phí phát sinh này, nhưng tình hình hiện nay đã trở nên không bền vững”.

Điều đáng chú ý là Apple vốn nổi tiếng kín tiếng trong các quyết định liên quan đến giá bán. Công ty hiếm khi báo trước cho thị trường về những thay đổi như vậy.

Chính vì thế, việc Tim Cook công khai đề cập đến khả năng tăng giá đã khiến nhiều chuyên gia tin rằng đây có thể không chỉ là một đợt điều chỉnh nhỏ.

Giá có thể tăng sớm hơn nhiều người nghĩ

Ban đầu, không ít nhà quan sát cho rằng Apple đang chuẩn bị tâm lý cho người dùng trước khi dòng iPhone 18 Pro ra mắt vào tháng 9.

Đây là giả thuyết khá hợp lý bởi việc báo trước nhiều tháng sẽ giúp khách hàng dần chấp nhận mức giá mới, đồng thời khiến câu chuyện tăng giá không còn quá gây sốc vào thời điểm sản phẩm chính thức xuất hiện.

Tuy nhiên, nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg lại có quan điểm khác.

Theo Gurman, việc Apple đề cập đến tăng giá ngay lúc này cho thấy các thay đổi có thể sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

Ông cho rằng nếu mục tiêu chỉ là chuẩn bị cho mùa thu thì Apple không cần thiết phải phát tín hiệu sớm như vậy.

Bên cạnh đó, chương trình khuyến mại “Back to School” thường niên của Apple cũng sắp bắt đầu. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để công ty kết hợp các ưu đãi với việc điều chỉnh giá nhằm giảm bớt phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng.

Dù Gurman không khẳng định mình có nguồn tin nội bộ và chỉ đang đưa ra nhận định cá nhân, nhiều lập luận cho thấy kịch bản này hoàn toàn có cơ sở.

Lợi nhuận của Apple đang chịu áp lực

Lý do đầu tiên nằm ở biên lợi nhuận – yếu tố mà Apple luôn bảo vệ rất quyết liệt trong nhiều năm qua.

Khác với nhiều hãng công nghệ khác, Apple nổi tiếng nhờ khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận cao ngay cả khi thị trường gặp khó khăn.

Tuy nhiên, việc giá chip nhớ và nhiều linh kiện quan trọng liên tục tăng mạnh chắc chắn đang tạo áp lực lên chi phí sản xuất của công ty.

Nếu Apple tiếp tục hấp thụ toàn bộ phần chi phí tăng thêm thay vì chuyển một phần sang người tiêu dùng, lợi nhuận của hãng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Vì vậy, một đợt điều chỉnh giá sớm để khôi phục biên lợi nhuận là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đối với một doanh nghiệp có giá trị hàng nghìn tỷ USD như Apple, việc duy trì hiệu quả tài chính luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng mức tăng trưởng ổn định qua từng quý.

Apple có thể muốn tránh tạo áp lực cho CEO mới

Lý do thứ hai liên quan đến những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo của Apple.

Theo kế hoạch, ông John Ternus sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO Apple từ ngày 1/9. Nếu một trong những thông báo đầu tiên của vị CEO mới là tăng giá hàng loạt sản phẩm, đó chắc chắn không phải màn khởi đầu lý tưởng.

Không những vậy, nếu việc tăng giá được gắn trực tiếp với lễ ra mắt thế hệ iPhone mới, bầu không khí hào hứng vốn thường xuất hiện trong các sự kiện giới thiệu sản phẩm của Apple có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Thay vì để CEO mới phải đối mặt với phản ứng từ khách hàng ngay trong những ngày đầu nhậm chức, Apple có thể lựa chọn thực hiện điều chỉnh giá trước đó để giảm áp lực cho giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Báo cáo tài chính quý tới cũng là yếu tố đáng cân nhắc

Lý do thứ ba liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 mà Apple sẽ công bố trong tháng tới.

Trong hơn một thập kỷ lãnh đạo Apple, Tim Cook đã góp công lớn đưa công ty từ một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa nhiều nghìn tỷ USD.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của ông chính là khả năng tối ưu hóa chuỗi cung ứng và duy trì biên lợi nhuận ở mức mà nhiều đối thủ phải ghen tị.

Chính vì vậy, Apple có thể không muốn chứng kiến kết quả kinh doanh suy giảm đáng kể ngay trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tim Cook.

Nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang, việc điều chỉnh giá bán sớm có thể giúp công ty bảo vệ lợi nhuận và duy trì hình ảnh tài chính vững mạnh trước các cổ đông.

Người dùng nên mua sớm nếu đã có kế hoạch nâng cấp?

Tất cả những lập luận trên hiện vẫn chỉ là suy đoán, bởi Apple chưa xác nhận bất kỳ mức tăng giá hay thời điểm cụ thể nào.

Tuy nhiên, việc công ty công khai thừa nhận áp lực chi phí và khả năng tăng giá là tín hiệu đáng chú ý mà người dùng không nên bỏ qua.

Nếu những nhận định này là chính xác, đợt tăng giá có thể đến sớm hơn nhiều người dự đoán, thay vì phải chờ đến mùa thu cùng sự xuất hiện của iPhone 18 Pro.

Điều đó đồng nghĩa với việc những ai đang có ý định mua các mẫu iPhone, iPad, MacBook hoặc các thiết bị Apple hiện tại có thể nên cân nhắc đưa ra quyết định sớm hơn.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)