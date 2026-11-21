Phát triển sản xuất, nâng tầm sản phẩm OCOP, mở rộng kinh tế nông thôn và khai thác lợi thế du lịch vùng cao là những hướng đi được Gia Lai chú trọng nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Khai thác lợi thế bản địa, mở hướng phát triển kinh tế

Với không gian văn hóa cồng chiêng, cảnh quan đại ngàn, hệ thống làng đồng bào dân tộc thiểu số cùng những sản vật đặc trưng, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch. Đây cũng là những lợi thế được tỉnh chú trọng khai thác nhằm đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, phát triển sản xuất, sản phẩm OCOP và kinh tế nông thôn được xác định là những nội dung quan trọng.

Cà phê là một trong những nông sản chủ lực giúp bà con vùng dân tộc thiểu số Gia Lai phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Hoàn

Cùng với việc hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, việc khai thác tiềm năng văn hóa, cảnh quan để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm cũng mở ra hướng đi mới cho kinh tế vùng cao. Người dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công, nông sản và các giá trị văn hóa truyền thống đến du khách.

Thời gian qua, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá văn hóa bản địa và sản phẩm đặc trưng. Nổi bật là lễ hội cà phê và sách tại quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), với các gian hàng sách, cà phê, sản phẩm OCOP, ẩm thực và không gian trải nghiệm dành cho trẻ em.

Lễ hội ẩm thực thuần chay “Hương sắc Gia Lai” tại phố núi Pleiku thu hút hơn 6.000 thực khách trong 3 ngày tổ chức. Hoạt động phục dựng lễ cúng mừng nhà rông mới của người Jrai tại làng Ơp cũng góp phần giới thiệu những nghi lễ truyền thống đặc sắc của cộng đồng địa phương.

Đây là những hoạt động góp phần kết nối văn hóa, ẩm thực và sản vật địa phương với thị trường du lịch, tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng của Gia Lai.

Phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch vùng cao

Dấu ấn văn hóa đại ngàn tiếp tục được thể hiện qua Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11. Chuỗi sự kiện kết nối không gian văn hóa cồng chiêng với cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, sắc vàng hoa dã quỳ, các hoạt động trình diễn nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch cộng đồng và giới thiệu ẩm thực.

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tối 7/11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết có gần 2.000 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố và 29 xã của Gia Lai tham gia. Cùng với đó, Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn thu hút khoảng 3.500 vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá cảnh quan, mở rộng các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên cao nguyên.

Thông qua những hoạt động này, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được giới thiệu rộng rãi hơn. Đây cũng là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào chuỗi dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến giới thiệu sản phẩm thủ công và nông sản địa phương.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chuỗi hoạt động từ vùng biển Quy Nhơn đến đại ngàn Pleiku cũng góp phần giới thiệu một không gian du lịch đa dạng, kết nối cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và sản vật đặc trưng.

Việc phát triển các sản phẩm OCOP, tổ chức sản xuất theo lợi thế từng địa phương và hình thành những mô hình du lịch cộng đồng phù hợp sẽ góp phần tạo sinh kế lâu dài.

Đây cũng là hướng tiếp cận quan trọng để Gia Lai phát huy nguồn lực tại chỗ, đưa người dân trở thành chủ thể trong phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.