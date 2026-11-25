Bằng sự gần gũi, am hiểu đời sống cộng đồng, già làng và người có uy tín ở Đồng Nai đang góp phần đưa chính sách, pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Những người giữ nhịp sống ở buôn làng

Trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Đồng Nai, già làng và người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng. Am hiểu phong tục, tập quán và được cộng đồng tin tưởng, họ thường là những người được bà con tìm đến khi gặp khó khăn hoặc có vấn đề cần giải quyết.

Người uy tín ở Đồng Nai góp phần đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Không chỉ vận động người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn văn hóa, già làng và người có uy tín còn góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào.

Tại thôn 10, xã biên giới Đắk Ơ, ông Khằm Thanh Sơn, người dân tộc Tày, là một trong những người có uy tín được bà con tin tưởng. Nhiều năm qua, ông thường xuyên phối hợp với Ban điều hành thôn và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo ông Sơn, muốn bà con tin tưởng, trước hết người có uy tín phải gần gũi, hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình. Những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất hay chính sách hỗ trợ cần được giải thích cụ thể, dễ hiểu và phù hợp với thực tế.

Ở khu vực biên giới, nơi đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn, việc giữ đất sản xuất, ổn định sinh kế là vấn đề được ông Sơn đặc biệt quan tâm.

Trước tình trạng một số hộ vì khó khăn trước mắt phải bán điều non, cầm cố hoặc chuyển nhượng đất sản xuất, ông cùng cán bộ địa phương kiên trì tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ giá trị lâu dài của đất đai, tránh nguy cơ mất tư liệu sản xuất.

Qua đó, người dân được vận động cân nhắc lợi ích lâu dài, chú trọng giữ đất và phát triển kinh tế bền vững thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt.

Cùng chung quan điểm, ông Điểu Tuồng, người có uy tín ở xã Phú Nghĩa, cho rằng muốn vận động người dân làm theo, bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Tuồng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ sản xuất, ổn định đầu ra cho các loại cây trồng chủ lực như điều, cao su, cà phê. Theo ông, đây là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ đồng bào DTTS.

Bên cạnh phát triển kinh tế, những vấn đề như nâng cao dân trí, cải thiện giao thông nông thôn và bảo tồn văn hóa truyền thống cũng cần được quan tâm.

“Khi người cán bộ biết lắng nghe và giải quyết thấu đáo khó khăn từ cơ sở, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng vững chắc hơn”, ông Tuồng chia sẻ.

Cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở tại Đồng Nai

Không chỉ tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, nhiều già làng và người có uy tín còn tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo ông Đặng Văn Long, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Trung, xã Phú Nghĩa, già làng và người có uy tín chính là “cánh tay nối dài”, giúp chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Nhờ am hiểu địa bàn, có tiếng nói trong cộng đồng, họ có thể giải thích những vấn đề bà con còn băn khoăn, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc đến cấp ủy, chính quyền.

Đặc biệt, tại những địa bàn có đông đồng bào DTTS, sự tham gia của già làng, người có uy tín giúp công tác tuyên truyền trở nên gần gũi, thuận lợi hơn trong vận động người dân thực hiện các phong trào tại địa phương.

Theo thống kê, Đồng Nai có hơn 421.000 người DTTS thuộc 37 thành phần dân tộc, chiếm khoảng 9,4% dân số.

Toàn tỉnh có 89 già làng tiêu biểu tại 26 xã, phường vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức hơn 1.000 buổi cung cấp thông tin cho già làng, người có uy tín và mở 24 lớp tập huấn với 378 lượt người tham gia.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, công tác nâng cao kỹ năng số cho già làng, người có uy tín cũng được chú trọng.

Thông qua các lớp tập huấn do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, đội ngũ này được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, quản lý nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, sử dụng ứng dụng VNeID và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Việc trang bị kỹ năng công nghệ giúp già làng, người có uy tín thuận tiện hơn trong tiếp nhận, chia sẻ thông tin chính thống, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Theo đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo Đồng Nai, đội ngũ già làng, người có uy tín đã có nhiều đóng góp trong tuyên truyền pháp luật, vận động phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, tham gia xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây tiếp tục là lực lượng quan trọng giúp giải thích chính sách, nắm bắt tâm tư và định hướng thông tin trong cộng đồng.

Từ việc vận động người dân giữ đất sản xuất, phát triển kinh tế đến tham gia hòa giải, tuyên truyền pháp luật, những đóng góp của già làng và người có uy tín đang góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đồng Nai.