Vấn đề giá nhà đất tăng cao “ngất ngưởng” đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của người dân, khi giấc mơ an cư ngày càng xa vời.

Hàng loạt chỉ đạo, hành động gần đây của lãnh đạo cấp cao thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc bình ổn thị trường bất động sản, đảm bảo nhu cầu có nhà ở cho người dân - một yêu cầu mang tính an sinh, xã hội và ổn định lâu dài.

Ngày 7/10/2025, Thủ tướng ký Công điện số 190, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, ổn định thị trường bất động sản và bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân. Tiếp đó, ngày 24/10, người đứng đầu Chính phủ chủ trì hội nghị với 17 địa phương có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội để bàn giải pháp đột phá. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội”, yêu cầu các bên liên quan đề xuất cơ chế cụ thể, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển nhà ở xã hội, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương, đa dạng hóa nguồn vốn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn chỉ rõ thực trạng “thao túng, thổi giá đất khiến người dân ngay trên quê hương mình cũng không mua nổi mảnh đất”. Ông yêu cầu siết chặt công tác đấu giá, ngăn chặn đầu cơ, bảo đảm đất đai thực sự là tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần bày tỏ lo ngại về mức giá nhà “cứ 100 triệu đồng/m² thì dân làm sao mua nổi”, nhấn mạnh phải xử lý tận gốc tình trạng méo mó của thị trường.

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 201 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phát triển mạnh mô hình nhà cho thuê

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) cho rằng, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng đều thống nhất ở một điểm: Phát triển kinh tế không thể tách rời trách nhiệm xã hội, trong đó nhà ở là nhu cầu cơ bản của người dân.

Ông phân tích: “Từng địa phương phải triển khai tinh thần nghị quyết của Quốc hội, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các dự án đang đình trệ để tạo nguồn lực và nguồn cung cho cả nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Nếu chỉ tập trung vào nhà ở xã hội thì không thể chia lửa với thị trường nhà ở thương mại”.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM). Ảnh: Hoàng Hà

Theo ông Trần Hoàng Ngân, cần tạo nguồn cung phong phú, vì “khi nhà thương mại giảm giá, nhà ở xã hội cũng sẽ có cơ sở giảm theo”.

Một hướng đi bền vững hơn là phát triển mạnh mô hình nhà cho thuê, đặc biệt cho người lao động.

“Tôi vẫn đeo đuổi quan điểm tập trung vào nhà cho thuê cho người lao động, bởi phần lớn họ di chuyển từ nông thôn lên thành thị tạm thời để làm việc. Sau khi hết thời gian lao động, họ trở về quê. Nhu cầu chủ yếu của họ là chỗ ở an toàn, ổn định để sinh hoạt và lao động sản xuất”, ông nói.

Tuy nhiên, theo đại biểu đoàn TPHCM, khu vực tư nhân khó mạnh dạn đầu tư nhà cho thuê do hiệu quả lợi nhuận thấp. Vì vậy, vai trò của Nhà nước là rất quan trọng.

Ông đề xuất tận dụng đất công, tài sản công dư thừa để đầu tư xây dựng nhà cho thuê, vẫn giữ nguyên tính chất tài sản công. Trong quá trình cơ cấu lại các công ty dịch vụ công ích địa phương, có thể giao nhiệm vụ quản lý, thu chi và tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội trong các khu nhà này, biến nơi ở thành khu dân cư văn minh, gắn kết cộng đồng.

Từ đó, Nhà nước khuyến khích khu vực tư nhân nâng cấp nhà trọ theo hình mẫu nhà cho thuê, tạo hệ thống nhà ở đồng loạt, tránh nhà tạm, nhà "ổ chuột", đảm bảo an toàn. Đó mới là ưu tiên hàng đầu, còn các giải pháp khác chỉ mang tính tạm thời.

“Đó không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian văn hóa, y tế, giáo dục phục vụ người dân đô thị. Chỉ có vai trò dẫn dắt của Nhà nước mới giải quyết được bài toán này một cách căn cơ”, ông Ngân nhấn mạnh.

Giá cả phải chăng

Dẫn kinh nghiệm thực tế, đại biểu Trần Hoàng Ngân lưu ý: “Nhà ở xã hội phải là nhà có giá phải chăng, chứ không phải nhà ở giá thấp. Bởi trong bối cảnh giá đất và giá xây dựng đều tăng, nếu chỉ nhìn vào con số rẻ mà bỏ qua chất lượng thì sẽ tạo ra những khu ở tạm bợ, thiếu an toàn”, ông phân tích.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề xuất Nhà nước có chính sách khuyến khích khu vực tư nhân nâng cấp nhà trọ theo hình mẫu nhà cho thuê. Ảnh: Hoàng Hà

Theo ông, cần điều chỉnh chính sách đất đai, đặc biệt là giá thu hồi đất và đền bù để bảo đảm quyền lợi người dân, song song với đó là chính sách tín dụng ưu đãi, thủ tục nhanh gọn cho các dự án nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Bên cạnh chính sách, ông Ngân đề nghị rà soát lại việc phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai và thủ tục hành chính. Đại biểu cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên tổ chức chuyên đề giám sát lớn về phát triển nhà ở, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý bất cập, bảo đảm hiệu lực chính sách.

“Hạnh phúc lớn nhất của người dân là có nơi ở ổn định để học tập, làm việc, sản xuất, kinh doanh. Đó là nền tảng của một xã hội văn minh, ổn định và phát triển bền vững”, ông Ngân khẳng định.