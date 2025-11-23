Giá rau xanh Hà Nội đắt đỏ, có loại 180.000 đồng/kg

Những ngày gần đây, tiểu thương và các bà nội trợ bàn tán xôn xao chuyện giá rau xanh, cọng hành, ký cà chua... đang đắt ngang thịt, cá. Vì thế, có bà nội trợ hỏi mua nửa mớ rau muống và chỉ dám mua 2 quả cà chua vì giá đắt đỏ.

Nguồn cung giảm mạnh, thương lái còn tranh nhau mua rau xanh ở Hà Nội để đưa vào các tỉnh miền Trung tiêu thụ. Nguồn cung thiếu hụt lớn, đẩy giá rau xanh tăng phi mã, có loại lên tới 180.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, chị Đinh Thị Thanh Nga, tiểu thương chợ Cống Vị cho biết, giá rau hiện nay tăng nhiều nhưng “chưa bằng thời điểm sau bão, lũ”.

Điều khiến chị Nga băn khoăn là câu chuyện giá hành hoa chưa chính xác. “Trên mạng xã hội người ta nói 65.000 đồng/kg hành lá, rồi khiến giá phở tăng. Nhưng thực tế giá hành là 50.000 đồng/kg. Nhiều nơi vin cớ giá rau tăng để tăng giá các mặt hàng khác”.

Trước tình hình giá thịt bò và hành lá tăng, nhiều quán phở, cơm bình dân ở Hà Nội đang xoay xở đủ cách để không tăng giá bán.

Lũ lớn khiến tôm hùm chết hàng loạt, giá chỉ còn 200.000 đồng/kg

Người nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk điêu đứng khi tôm chết la liệt do lũ lớn, giá bán giảm thê thảm so với ngày thường.

Sáng 20/11, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk - cho biết trên VTC News: mưa lớn kéo dài kèm nước lũ từ đất liền chảy ào ạt ra vịnh Xuân Đài khiến tôm hùm chết hàng loạt, có hộ thiệt hại gần như toàn bộ.

Hiện giá tôm chỉ còn 200.000 đồng/kg, trong khi ngày thường là 1 triệu đồng/kg.

Bất chấp giá tăng mạnh, bà nội trợ vẫn chọn mua trứng gà

Những ngày này, giá rau xanh tại chợ tăng gấp 2-4 lần, giá thịt lợn “cố thủ” ở mức cao, giá trứng gia cầm cũng âm thầm tăng mạnh.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh tại Hà Nội, trứng gà đỏ (gà công nghiệp) có giá 3.500-3.600 đồng/quả, trứng gà Ai Cập giá 3.800 đồng/quả, trứng gà ta dao động từ 4.000-4.500 đồng/quả, trứng gà tre 4.800-5.000 đồng/quả, trứng vịt khoảng 4.000 đồng/quả...

Dù giá trứng gà dù tăng mạnh nhưng vẫn được các bà nội trợ chọn mua để cân bằng chi tiêu trong những ngày “bão giá” rau, thịt.

“Thu nhập không tăng trong khi giá hàng hóa tăng ồ ạt, nhất là giá thịt lợn. Do đó, nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu, tính toán từng đồng khi đi chợ”, chị Đào Thị Nhâm, tiểu thương bán trứng gà tại Hoàng Liệt (Hà Nội) chia sẻ. Đây cũng là lý do trứng gia cầm trở thành mặt hàng thu hút các bà nội trợ bất chấp giá tăng mạnh.

Giá trứng gà tăng mạnh và ở ngưỡng cao. Ảnh: Tâm An

Nông dân bán đàn lợn lỗ gần nửa tỷ đồng, ở chợ thịt lợn có loại vẫn 190 nghìn/kg

Giá thịt lợn hơi giảm sâu, về mức 46.000-49.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi lỗ gần nửa tỷ đồng khi xuất bán.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thừa nhận, với mức giá lợn hơi xuất chuồng dao động từ 46.000-49.000 đồng/kg như hiện nay, không chỉ nông dân mà ngay cả các doanh nghiệp chăn nuôi cũng thua lỗ.

Trái ngược với đà giảm giá của lợn hơi, tại các chợ ở Hà Nội, giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Đơn cử, tại chợ Đại Từ, giá thịt ba chỉ dao động từ 140.000-150.000 đồng/kg; nạc thăn 140.000 đồng/kg; thịt vai, chân giò, mông sấn 130.000 đồng/kg; sườn thăn 170.000 đồng/kg; sườn non 190.000 đồng/kg.

Một tiểu thương tại chợ Đại Từ thừa nhận, giá thịt lợn rất khó giảm bởi mọi chi phí hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới. Chưa kể, gần đây thịt lợn tiêu thụ rất chậm, ngày trước bán được 1,5 con lợn móc hàm, giờ chỉ bán được hơn nửa con.

Giảm giá tới 80% vẫn ế: Khách ngán ‘khuyến mại ảo’ dịp Black Friday

Còn gần một tuần nữa là đến Black Friday (ngày 28/11, ngay sau Lễ Tạ ơn 27/11), khảo sát tại nhiều con phố thời trang ở Hà Nội cho thấy, các cửa hàng lớn nhỏ đều đã treo biển khuyến mại, giảm giá “sốc” lên tới 70-80%, mua 1 tặng 1... Thời gian khuyến mại, giảm giá từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các cửa hàng, lượng khách mua sắm ghi nhận tại các tuyến phố thời trang vẫn khá thưa thớt. Nhân viên bán hàng cho biết năm nay các chương trình giảm giá được triển khai sớm nhằm kích cầu tiêu dùng, nhưng đến thời điểm này lượng khách tăng chưa đáng kể.

Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồng

Nhiều mẫu máy giặt cao cấp đồng loạt giảm giá. Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ điện máy lớn như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim hay MediaMart cho thấy, máy giặt cao cấp có giá từ 30 đến hơn 60 triệu đồng.

Trên thị trường, một chiếc máy giặt giá cao nhất là 55,99 triệu đồng, giảm tới 19 triệu đồng so với niêm yết. Sản phẩm này có tới 18 chương trình giặt sấy, phù hợp với gia đình đông người và xử lý lượng quần áo lớn hàng ngày.

Ở phân khúc giá từ 30-40 triệu đồng, nhiều mẫu máy giặt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các giải pháp phần cứng tiên tiến. Máy có khả năng tự động nhận diện chất liệu vải để tinh chỉnh chuyển động và thời gian giặt, đồng thời tự cân chỉnh lượng nước giặt/xả.

Ồ ạt đặt mua ghế trẻ em trên ô tô, giá tăng chóng mặt

Chỉ vài ngày sau khi truyền thông liên tục nhắc đến quy định về việc từ 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái - nhu cầu tìm mua ghế trẻ em tăng vọt, kéo theo giá cả leo thang chóng mặt.

Trên Báo Tiền Phong, chủ một số cửa hàng phụ kiện ô tô cho biết số lượng khách hỏi mua ghế trẻ em trong 3 ngày gần đây tăng gấp 3-4 lần so với trước.

Những mẫu giá 2-4 triệu đồng đã tăng thêm vài trăm nghìn đến cả triệu đồng vì lượng đặt mua tăng đột biến. Phần lớn các mẫu này là sản phẩm nhập khẩu từ châu Á hoặc thương hiệu quốc tế sản xuất tại thị trường khu vực.

Nhiều doanh nghiệp dự báo từ nay đến giữa năm 2026, thị trường có thể tiếp tục nóng. Một số mẫu ăn khách thậm chí có nguy cơ “sốt cục bộ” vì nguồn cung không kịp đáp ứng.