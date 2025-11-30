Thị trường xe SUV được xem là phân khúc nóng nhất ngành ô tô trong suốt một thập kỷ qua, đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh khi xu hướng điện hóa lan nhanh và thị hiếu khách hàng thay đổi liên tục.

Nhiều mẫu xe SUV từ phổ thông cho đến hạng sang sẽ không còn được sản xuất từ năm 2026.

Trong bối cảnh đó, các hãng buộc phải sàng lọc danh mục sản phẩm, loại bỏ những mẫu xe kém hiệu quả. Nhiều mẫu xe SUV sẽ chính thức ngừng sản xuất từ 2025 - 2026, mở đường cho các dòng xe điện, hybrid hoặc thế hệ mới.

Dưới đây là những mẫu SUV đáng chú ý nhất sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2026.

BMW X4

Ra mắt năm 2014, BMW X4 là đối trọng trực tiếp với Mercedes GLC Coupe – một mẫu SUV lai coupe được đánh giá cao về tính thể thao. Tuy nhiên, thị trường đã không còn ưu ái kiểu dáng coupe gầm cao như trước.

BMW X4 hiện đang là dòng sản phẩm đang được bán tại Việt Nam. Ảnh: BMW Long Biên

Doanh số bán hàng kém là lý do hàng đầu khiến hãng xe sang của Đức quyết định khai tử BMW X4. Theo báo cáo bán hàng từ BMW, cứ 7 chiếc X3 bán ra thì chỉ có 1 chiếc X4. Dù BMW X4 có chung nền tảng với người em X3 nhưng doanh số yếu kém đã khiến mẫu xe này bị liệt vào nhóm kém hiệu quả trong danh mục sản phẩm.

Thay thế X4 sẽ là BMW iX4, dự kiến ra mắt toàn cầu 2027. Nguyên mẫu chạy thử đã xuất hiện trên đường châu Âu, dựa trên cấu trúc tương tự iX3 mới, hé mở tương lai của dòng xe SUV coupe trong kỷ nguyên EV.

Mercedes-Benz GLC Coupe và GLE Coupe

Tương tự BMW, Mercedes-Benz cũng quyết định loại bỏ hai mẫu SUV coupe là GLC Coupe và GLE Coupe. Dù sở hữu ngoại hình thể thao, chúng bị đánh giá thua kém SUV truyền thống về tính thực dụng, đặc biệt ở khoang chứa đồ.

Mercedes-Benz GLC Coupe (trái) và GLE Coupe (phải) bị khai tử do doanh số bán hàng thấp. Ảnh: Mercedes-Benz

Doanh số yếu là nguyên nhân chính, dù hãng không đưa ra tuyên bố chi tiết. Một phần danh tiếng của GLC và GLE Coupe thậm chí bị ảnh hưởng bởi việc nhiều phiên bản bị đưa vào danh sách “xe Mercedes đã qua sử dụng nên tránh” bởi các tạp chí ô tô tại Mỹ, càng khiến nhu cầu giảm sút.

Dù vậy, vẫn có ngoại lệ dành cho người mê hiệu suất khi Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 2025 tiếp tục được sản xuất. Mẫu xe này có động cơ V8 tăng áp kép công suất 603 mã lực cùng hệ dẫn động 4MATIC+, đủ để giữ chân nhóm khách hàng đòi hỏi đỉnh cao sức mạnh.

Nếu bỏ qua Toyota Innova, người dùng có thể mua xe MPV 7 chỗ giá rẻ nào khác? Trên thị trường xe cũ ở thời điểm này, khách hàng có thể sở hữu những chiếc xe MPV 7 chỗ cũ còn chất lượng, tiện nghi hơn Toyota Innova cùng đời nhưng mức giá lại rẻ hơn từ 30-40%.

Ford Escape và Lincoln Corsair

Ford Escape sẽ ngừng sản xuất khi năm 2025 khép lại, kéo theo người anh em song sinh Lincoln Corsair. Việc dừng sản xuất mẫu xe này lại không vì doanh số quá tệ, mà chủ yếu đến từ việc Ford tái đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống sản xuất xe điện toàn cầu. Để nhường công suất cho dây chuyền EV trị giá 5 tỷ USD, Escape và Corsair buộc phải rời cuộc chơi.

Ford Escape (phải) và Lincoln Corsair (trái) bị ngừng sản xuất do kế hoạch đầu tư vào mảng điện khí hóa của hãng xe Mỹ. Ảnh: Ford

Ford khẳng định đã sản xuất lượng xe đủ lớn để tồn kho bán tới hết năm 2026 nhưng điều này không đồng nghĩa mẫu xe sẽ có phiên bản đời 2026 chính thức. Đáng chú ý, nhiều bang tại Mỹ yêu cầu tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt càng khiến cho mẫu xe này khó tiếp cận với người. Điều này càng đẩy nhanh quá trình kết thúc vòng đời của Ford Escape.

Cadillac XT6

Cadillac XT6 2025 sẽ là đời xe cuối cùng của mẫu SUV 7 chỗ cỡ D hạng sang này khi dây chuyền sản xuất đã bị đóng cửa sớm hơn dự kiến, kết thúc vào đầu tháng 11 thay vì cuối tháng như kế hoạch.

Cadillac XT6 bị khai tử khi hãng xe sang của Mỹ đã có kế hoạch thay thế bằng một mẫu xe điện. Ảnh: Cadillac

XT6 bị loại bỏ không vì lỗi kỹ thuật, mà do Cadillac chuyển đổi gần như toàn bộ sang SUV điện. Mẫu thay thế trực tiếp, Cadillac Vistiq 2026, đã bắt đầu nhận xe tại đại lý.

Quý I/2025, Cadillac XT6 chỉ bán được chưa đến 5.000 xe, đứng thứ 11/14 trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Mỹ và điều này không đủ hấp dẫn để hãng xe Mỹ tiếp tục đầu tư cho một dòng xe riêng.

4 mẫu xe đáng mua vì có ghế trước ngồi thoải mái nhất Khi chọn mua xe, sự thoải mái khi ngồi luôn nằm trong nhóm tiêu chí quan trọng nhất. Nhưng giữa hàng loạt mẫu xe trên thị trường, bốn cái tên dưới đây sẽ giúp người ngồi ghế trước có được cảm giác dễ chịu nhất.

KIA Soul

Sau ba thế hệ kéo dài 16 năm với hơn 1,5 triệu xe được tiêu thụ, KIA Soul hiện tại đã không còn duy trì được sức hút của mình. Doanh số lao dốc từ đỉnh 154.768 xe của năm 2016 xuống còn 52.397 xe trong năm 2024, tương ứng với mức giảm gần 65%. Chính điều này đã khiến hãng xe Hàn Quốc KIA đi đến quyết định “kết thúc vòng đời" của mẫu SUV cỡ nhỏ này.

Doanh số sụt giảm nghiêm trọng khiến hãng xe Hàn Quốc buộc phải loại KIA Soul khỏi danh mục sản phẩm của hãng. Ảnh: KIA

KIA Soul từng là lựa chọn của khách hàng trẻ tuổi, đồng thời được nhóm khách lớn tuổi ưa chuộng nhờ tính thực dụng và giá trị sử dụng cao. Nhưng danh mục SUV cỡ nhỏ của KIA lúc này cũng đã dày đặc khi các mẫu Seltos, Niro và Sportage đang là những cái tên chủ lực trong nhóm SUV giá dưới 30.000 USD.

Sau khi Soul biến mất, KIA K4 LX sedan sẽ trở thành mẫu xe rẻ nhất của hãng, thay thế vai trò “giữ cửa” của Soul trong phân khúc xe phổ thông giá rẻ.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!