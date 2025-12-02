Thị trường ô tô Việt Nam đang ở trong giai đoạn sôi động nhất trong năm. Giữa bức tranh tăng trưởng sôi động, dòng xe MPV nói chung và MPV cỡ lớn giá tiền tỷ nói riêng đang được các hãng và đại lý giảm giá mạnh.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, bước sang tháng 12, hầu hết các mẫu xe MPV cỡ trung và cỡ lớn đang góp mặt trên thị trường đều được đẩy mạnh ưu đãi với mức giảm phổ biến trên dưới 50 triệu đồng. Điều này đã kéo giá thực tế của nhiều mẫu xe xuống mức thấp kỷ lục.

Trong đó, cái tên vốn đã tạo được sức hút ở phân khúc MPV cỡ lớn KIA Carnival nhận ưu đãi mạnh lên đến gần trăm triệu đồng.

Đại diện THACO cho biết, trong tháng cuối năm, Carnival giảm giá từ 20-80 triệu đồng tùy biến thể và các tuỳ chọn, trong đó, biến thể hybrid Carnival 1.6T HEV có mức giảm cao nhất, lên đến 80 triệu đồng.

KIA Carnival các phiên bản hybrid đang được giảm 80 triệu từ hãng. Ảnh: THACO

Hiện, biến thể hybrid này có 3 tùy chọn: Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S giá niêm yết 1,799 tỷ đồng; Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (tùy chọn màu nội thất) giá niêm yết 1,809 tỷ đồng và Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (hàng ghế 2 VIP) niêm yết giá 1,879 tỷ đồng. Sau ưu đãi, giá thực tế của phiên bản này còn từ 1,719-1,799 tỷ đồng.

Với các phiên bản Carnival máy dầu, mức giảm thấp hơn, dao động từ 20-60 triệu đồng. Trong đó, các bản Carnival 2.2D Signature 7S (bản thường, bản có tùy chọn màu nội thất và bản có hàng ghế 2 VIP) cùng được áp dụng mức giảm 60 triệu đồng, đưa giá thực tế lần lượt 1,529 tỷ đồng, 1,539 tỷ đồng và 1,609 tỷ đồng.

Hai tùy chọn Carnival 2.2D Premium gồm 2.2D Premium 8S và 2.2D Premium 7S đều giảm 40 triệu, giá thực tế còn 1,439 - 1,479 tỷ đồng. Riêng bản thấp nhất Carnival 2.2D Luxury 8S chỉ giảm 20 triệu đồng, giá thực tế còn 1,279 tỷ đồng.

Đặc biệt, một số đại lý THACO-KIA còn giảm thêm cho khách hàng từ 10-20 triệu đồng tuỳ phiên bản và màu sắc, đưa mức giảm của mẫu MPV ăn khách này lên cao nhất đến 100 triệu đồng.

Theo công bố từ THACO, trong 10 tháng đầu năm, đã có 3.782 chiếc Carnival được bán ra thị trường. Doanh số năm 2024 của mẫu xe này đạt 6.560 chiếc.

Mẫu MPV cỡ trung Hyundai Custin đang được các đại lý giảm giá nhẹ trong tháng 12. Ảnh: Đại lý Hyundai

Ở phân khúc MPV cỡ trung, mẫu xe được nhiều người Việt ưa chuộng là Hyundai Custin cũng đang nhận được ưu đãi trong tháng 12.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý Hyundai tại Hà Nội, mẫu xe này đang giảm giá từ 20-50 triệu đồng. Với giá niêm yết từ 820-999 triệu đồng cho 4 phiên bản, giá thực tế tại đại lý của mẫu Hyundai Custin chỉ còn khoảng từ dưới 800 triệu đến 950 triệu đồng.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, có tổng cộng 1.184 chiếc Hyundai Custin được bàn giao tới tay khách hàng. Đợt giảm giá trong tháng 12 được kỳ vọng sẽ kéo doanh số của mẫu MPV này tăng mạnh, tận dụng đúng giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Toyota Innova Cross đang được giảm giá nhẹ, đồng thời bổ sung thêm bản 2.0G giá rẻ trong tháng 12. Ảnh: TMV

Đối thủ của Hyundai Custin là Toyota Innova Cross cũng đang được giảm giá nhẹ theo chính sách riêng của từng đại lý. Cụ thể, một đại lý Toyota ở Hà Nội đang báo giá phiên bản Innova Cross 2.0V là 810 triệu đồng, còn bản HEV có giá 985 triệu, giảm lần lượt 15 và 20 triệu đồng so với giá niêm yết.

Mới đây, Toyota Việt Nam đã ra mắt phiên bản tiêu chuẩn Innova Cross 2.0G với mức giá chỉ từ 730 triệu đồng. Sự xuất hiện của bản giá mềm này được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đồng thời giúp Toyota tăng sức cạnh tranh trong phân khúc và được xem là "đòn bẩy” quan trọng để cải thiện doanh số của Innova Cross trong giai đoạn thị trường đang bước vào mùa mua sắm cao điểm.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, đã có tới 6.164 chiếc Toyota Innova Cross được bàn giao tới tay khách Việt. Trong đó bản hybrid HEV góp 2.398 chiếc và là mẫu xe có phiên bản hybrid bán chạy nhất thị trường.

