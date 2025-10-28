Giá vàng trong nước sáng nay (28/10) đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch 28/10, giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, về mức 145,7-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đến 10h04' ngày 28/10, giá vàng miếng SJC lại xuống mức 145,1-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,8 triệu đồng/lượng sau 1 đêm.

Giá vàng giảm nhanh. Ảnh: Nam Khánh

Còn so với mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) được lập vào đầu giờ sáng 21/10 thì giá vàng miếng SJC đến nay đã giảm 8,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 8 triệu đồng một lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 145,1-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 8,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức giá kỷ lục 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào sáng 21/10.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được điều chỉnh giảm 2 lần với tổng mức giảm 1,6 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) lúc 10h04'.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay cũng được điều chỉnh giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, về mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng hạ giá vàng nhẫn trơn về mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức đỉnh 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập vào sáng 21/10, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã giảm 11,9 triệu đồng mỗi lượng.