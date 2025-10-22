Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” ngày 22/10, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng, vàng có tác động rất lớn đến kinh tế vĩ mô. Hiện nay, đây là một trong những kênh đầu tư biến động mạnh nhất.

“Có những cửa hàng vàng nhận tới 1.000 đơn đặt mua mỗi ngày nhưng chỉ đáp ứng được khoảng một nửa”, ông dẫn chứng.

Phân tích nguyên nhân khiến giá vàng tăng, ông Long cho rằng trước hết là do giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và kinh tế toàn cầu biến động. Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn, vì vậy thời gian qua nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng cường mua vào, đẩy giá vàng lên cao.

Bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc cho biết, biến động của thị trường vàng thời gian gần đây là quá lớn. Trong khoảng từ ngày 13-17/10, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá vàng lập đỉnh nhanh.

“Tuy nhiên, chỉ trong sáng nay, giá vàng SJC đã giảm tới 5 triệu đồng/lượng. Với những biến động mạnh như vậy, các nhà đầu tư không có trường vốn lớn hoặc không mua vàng từ vùng giá thấp sẽ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng sợ bởi ngay khi đầu tư, chênh lệch giữa giá mua - bán đã là một vấn đề”, bà Phương nói.

Theo bà Phương, khi bước vào thị trường ở mức giá 150 triệu đồng/lượng chẳng hạn, nhà đầu tư đã phải chấp nhận lỗ khoảng 3 triệu đồng do doanh nghiệp chỉ thu mua lại ở mức 147 triệu đồng/lượng. “Nhà đầu tư phải kỳ vọng giá vàng tăng thêm 100-200 USD/ounce mới có lãi, còn nếu chỉ tăng khoảng 50 USD thì coi như hòa vốn, đồng nghĩa mất chi phí cơ hội của vốn”, bà phân tích.

Những người mua vàng từ vùng giá 50-70 triệu đồng/lượng hiện có thể tạm yên tâm, đóng bảng giá và cân nhắc các kênh đầu tư khác như bất động sản hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, trong khoảng một tháng trở lại đây, bà Phương cho biết nhận được rất nhiều câu hỏi về việc “có nên đầu tư vàng lúc này hay không”.

Chuyên gia nhận định, có thể sẽ xuất hiện một “cơn sốt” mới với bạc, song nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến rủi ro trong các phiên biến động mạnh. Ảnh: N.L

Theo vị chuyên gia, nhà đầu tư mới nếu kỳ vọng lợi nhuận 50-60% như trước đây sẽ dễ “sốc”, bởi thị trường hiện nay đã khác.

“Đặc biệt, những người có tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ - PV), không mua được tại thương hiệu chính thức mà tìm đến thị trường tự do sẽ phải đối mặt với rủi ro về chất lượng vàng và rủi ro pháp lý khi không có hóa đơn chứng từ”, bà Phương cảnh báo.

Thực tế, năm ngoái từng phát hiện lượng lớn vàng miếng giả trà trộn trên thị trường. “Nếu vừa mua ở mức giá cao, vừa gặp rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch tự do thì chẳng khác nào đang ‘cầm hòn than nóng’. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng tay”, bà Phương ví von.

Theo bà Chu Phương, Nghị định 232 khi triển khai thực tế, thị trường vàng sẽ phần nào được “giải cơn khát”.

“Nếu sàn vàng được triển khai sớm và có thêm các sản phẩm phái sinh, đó sẽ là cơ hội đầu tư tốt. Ngoài việc tăng nguồn tín dụng, hạn chế chảy máu ngoại tệ và giảm vàng lậu thì thông qua giao dịch phái sinh, ngân sách Nhà nước cũng sẽ có thêm nguồn thu từ thuế và phí”, bà Chu Phương nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT, Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, nhận định, vàng và bạc hiện được xem là hai kim loại quý trong danh mục đầu tư, thường chiếm tỷ trọng khoảng 5-10%. Từ xưa đến nay, bạc vẫn được sử dụng làm trang sức, nhưng so với vàng thì ít phổ biến hơn do chưa có nhiều thương hiệu lớn tham gia.

“Bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nếu nhìn rộng ra thế giới, trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc thường biến thiên đồng pha. Vì vậy, việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy là hoàn toàn có cơ sở”, ông Tuấn dự báo.