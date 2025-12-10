Tới 20h30 ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.192 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.224 USD/ounce.

So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới tăng khoảng 59,7%, tương đương 1.567 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới tương đương 134 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cuối phiên 9/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 9/12 (giờ Việt Nam) gần như đi ngang sau khi biến động khá mạnh trên thị trường châu Âu trước đó. Áp lực vô hình đang đè nặng lên mặt hàng kim loại quý khiến giá vàng có lúc về ngưỡng 4.175 USD/ounce.

Vàng đang duy trì trạng thái cân bằng thận trọng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định chính sách tiền tệ và đưa ra các dự báo kinh tế. Dù vậy, nhu cầu vật chất của ngân hàng trung ương tiếp tục là điểm tựa giúp vàng không giảm sâu.

Về kỹ thuật, vàng đang trong giai đoạn tích lũy, với xu hướng nghiêng về giảm trong ngắn hạn.

Giá vàng có xu hướng giảm nhẹ. Ảnh: HH

Khoảng 2 tuần gần đây, giá vàng đi ngang, dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư giữ trạng thái chờ đợi trước quyết định chính sách của Fed. Dù có tới 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 10/12, nhưng gần như đã được phản ánh vào giá vàng.

Hiện giới đầu tư tập trung vào các dự báo kinh tế cập nhật và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell để nắm rõ định hướng chính sách đến năm 2026 và xa hơn.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn có xu hướng giảm nhẹ.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 9/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 151,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Như vậy, giá vàng tiếp tục đi ngang quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce nhưng bắt đầu có dấu hiệu áp lực gia tăng. Tâm lý đứng ngoài quan sát đã khiến giá suy yếu dần. Tâm điểm sẽ nằm ở các dự báo kinh tế cập nhật, cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell, được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin về lộ trình cắt giảm lãi suất. Diễn biến này sẽ tác động trực tiếp đến USD và tạo động lực giá mới cho vàng.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố thúc đẩy nhu cầu trú ẩn tại vàng.

Trên thực tế, hầu hết dự báo đều cho rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Tuy nhiên, trước mắt nếu lạm phát Mỹ còn ở mức cao, ngân hàng trung ương Mỹ có thể dừng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp đầu năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn Nga-Ukraine khá chậm chạp. Đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng.