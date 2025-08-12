Trên thế giới, tới 20h10 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.351 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.404 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/8 cao hơn khoảng 27,7% (tương đương 726 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 11/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 50 USD so với phiên liền trước, từ mức gần 3.400 USD/ounce có lúc xuống gần 3345 USD/ounce. Áp lực chốt và một đồng USD mạnh lên khiến vàng giảm.

Vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng khá mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng 0,3% lên 98,47 điểm.

Dòng tiền đổ mạnh vào các loại tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu Mỹ và các loại tiền số cũng khiến sức cầu đối với vàng suy giảm, qua đó đẩy giá mặt hàng kim loại quý đi xuống.

Đồng Bitcoin trong phiên đầu tuần tăng thêm gần 0,2% lên sát ngưỡng 120.000 USD/BTC. Đây cũng là vùng giá kỷ lục của đồng tiền kỹ thuật số này. Đồng Ethereum thậm chí còn tăng gần 2% lên 4.263 USD.

Chỉ số chứng khoán tầm rộng của Mỹ S&P 500 tăng 0,8% vào đầu phiên giao dịch 11/8 (tối 11/8 giờ Việt Nam) lên gần 6.390 điểm.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng nhẫn giảm 700.000 đồng/lượng. Ảnh: HH

Vàng thế giới giảm còn do bất ổn về thuế quan của Mỹ.

Giá vàng chịu áp lực nặng nề trong phiên giao dịch đầu tuần, sau một đợt tăng mạnh vào đầu ngày thứ Sáu tuần trước. Vàng giảm khi các nhà giao dịch chờ đợi chính quyền ông Donald Trump làm rõ hơn về chính sách thuế nhập khẩu vàng. Chính quyền Mỹ đã miễn thuế kim loại quý này từ tháng Tư.

Trong nước giá vàng giảm theo thế giới nhưng vẫn ở sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đỉnh cao lịch sử ghi nhận phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 11/8, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Sau khi vọt lên trên ngưỡng 3.400 USD/ounce trong tuần trước, giá vàng thế giới quay đầu giảm và rơi trở lại về vùng 3.350-3.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, sức cầu về dài hạn với vàng được đánh giá còn rất lớn. Ngân hàng trung ương các nước cũng như các “cá mập” khác sẵn sàng mua vàng vào khi giá giảm sâu. Giá vàng có dấu hiệu bật lên khi xuống dưới ngưỡng 3.350 USD/ounce.

Vàng được hỗ trợ bởi một đồng USD khó thoát khỏi xu hướng đi xuống khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại với chính sách nới lỏng, có thể bắt đầu giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9 tới.

Giới đầu tư cũng chờ đợi tin tức về việc liệu thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ-Trung có được gia hạn trước thời hạn chót vào thứ Ba hay không. Các báo cáo cho biết Trung Quốc đang tìm kiếm sự nhượng bộ từ Mỹ về việc kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo như một phần của thỏa thuận thương mại, có khả năng diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất phần lớn các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 10. Một số đối tác thương mại chủ chốt, bao gồm Canada, Mexico và Thụy Sĩ, vẫn đang tìm cách đạt được các điều khoản tốt hơn với Mỹ.

Nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước giảm xuống, sức cầu đối với vàng có thể yếu đi.