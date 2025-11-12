Vàng đang cần một nhịp nghỉ trước khi 'bay' tiếp

TS Kinh tế James Thorne, Chiến lược gia thị trường trưởng tại Wellington Altus Private Wealth, vừa đưa ra cảnh báo trên Kitco News rằng thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển giao lịch sử của hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Hoa Kỳ đang đối mặt với áp lực tài khóa lớn và theo Tiến sĩ Thorne, có thể sẽ dẫn đến những thay đổi mang tính lịch sử trong hệ thống tiền tệ toàn cầu – điều mà ông gọi là ‘Bretton Woods 2.0, trong đó vàng sẽ được tái định giá để giúp Washington giải quyết gánh nặng nợ công khổng lồ.

Trật tự Bretton Woods là hệ thống tỷ giá hối đoái cố định được thiết lập năm 1944, trong đó các loại tiền tệ được neo vào đồng USD, và đồng USD có thể chuyển đổi thành vàng với tỷ giá cố định (35 USD/ounce). Hệ thống này được tạo ra để thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế, giúp ổn định kinh tế thế giới sau Thế chiến thứ II.

Ông James Thorne nhận định, thế giới đang dần "mất niềm tin" vào hệ thống tiền pháp định, đây là điều sẽ khiến vàng trở thành kênh giao dịch chủ chốt.

Theo TS Thorne, chính phủ Mỹ đã bước vào thời kỳ khủng hoảng tài khóa nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, thể hiện qua việc chính phủ bị đóng cửa 40 ngày và chi phí trả lãi nợ quốc gia đã vượt chi tiêu quốc phòng – điều mà Tiến sĩ Thorne xem là tín hiệu cho thấy chu kỳ tài chính của Mỹ đang ở giai đoạn cuối.

Ông phân tích, khi nợ công và chi phí vay vốn phình to đến mức đó, hệ thống tiền tệ phải được “hiệu chỉnh lại” và giải pháp mà Washington có thể lựa chọn là định giá lại các tài sản trên bảng cân đối kế toán của quốc gia, bao gồm vàng dự trữ. Vàng có thể được định giá lại để phản ánh giá trị thực trong thời kỳ lạm phát.

Thorne cho rằng việc “ghi nhận lại giá trị vàng” không chỉ mang tính kỹ thuật kế toán, mà còn báo hiệu một chu kỳ tăng giá vàng kéo dài cả thập kỷ. Ông dự báo, giá vàng có thể sớm đạt mốc 5.000 USD/ounce và vượt 8.000 USD vào cuối thập kỷ này, khi niềm tin vào tiền pháp định tiếp tục suy giảm.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo, sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua (hơn 57% từ đầu năm), vàng có thể tạm thời điều chỉnh và ổn định trong vùng 4.000-4.400 USD/ounce (128-140 triệu đồng/lượng) trong vài tháng tới - một nhịp nghỉ cần thiết trước khi bước vào “chuyến bay tiếp theo”.

Fed không thể duy trì lãi suất cao - động lực hỗ trợ vàng

Theo Thorne, yếu tố then chốt hỗ trợ cho chu kỳ tăng giá vàng mới chính là chính sách tiền tệ bắt buộc phải nới lỏng trở lại. Ông khẳng định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) “không thể chịu đựng lãi suất cao trong thời gian dài”, bởi chi phí trả nợ sẽ “bóp nghẹt” toàn bộ nền tài chính.

“Chúng ta không thể áp dụng lãi suất cao. Hệ thống tài chính có thể chịu áp lực nghiêm trọng nếu lãi suất cao kéo dài", ông nói và dự đoán Fed sẽ buộc phải hạ lãi suất điều hành xuống dưới 2,75%/năm, tạo ra làn sóng tái lạm phát và đẩy giá các tài sản hữu hình như vàng lên cao.

Sự đảo chiều này, theo Thorne, sẽ là bước mở màn cho một chu kỳ mà ông gọi là "siêu lạm phát có chủ đích", với mục tiêu làm giảm gánh nặng nợ công – theo cách ông ví von là "công cụ tài chính kiểu thời Napoleon"

Dù đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tài chính Mỹ, ông lại lạc quan về thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới.

Ông dự báo chỉ số S&P 500 có thể đạt 7.400-7.500 điểm vào mùa xuân năm 2026, nhờ siêu chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, đặc biệt là cuộc đua toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và năng lượng sạch.

Nhưng sau giai đoạn tăng trưởng rực rỡ đó, thị trường sẽ phải đối mặt với một “thập kỷ mất mát”. “Giả sử S&P 500 đạt đỉnh 15.000 điểm vào năm 2031, có thể phải mất tới năm 2041 mới trở lại mốc đó”, ông nói, ám chỉ chu kỳ khủng hoảng tương tự giai đoạn sau năm 2000.

Trong bối cảnh ấy, vàng vẫn là tài sản giữ giá duy nhất xuyên suốt các chu kỳ. Dù có những giai đoạn điều chỉnh, kim loại quý này vẫn hưởng lợi khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng dự trữ vàng và các nhà đầu tư rút vốn khỏi tiền pháp định.

Đến 11h03' ngày 12/11, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm xuống mức 146,8-149,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji trưa nay được niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức mở cửa sáng nay. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu trưa nay giảm xuống mức 148,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu phiên hôm nay.