Ngày 15/8, tại Anchorage (Alaska), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tập trung bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, hai bên vẫn chưa công bố bất kỳ thỏa thuận nào.

Thị trường vàng đã đóng cửa trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Kết quả cuộc gặp này có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng, chủ yếu thông qua yếu tố rủi ro địa chính trị. Vàng được biết đến là một tài sản trú ẩn an toàn, giá của nó thường tăng khi có những bất ổn trên thế giới.

Tuần này, các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hàng loạt dữ liệu kinh tế và các sự kiện quan trọng từ ngân hàng trung ương này sẽ là yếu tố định hình xu hướng trong những ngày tới.

Giá vàng dự báo đi ngang trong tuần. Ảnh: Chí Hiếu

Biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về lạm phát và lộ trình lãi suất.

Sự kiện được mong chờ nhất trong tuần là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào sáng thứ Sáu. Lãnh đạo ngân hàng trung ương sẽ đưa ra những tín hiệu quan trọng về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, phiên ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 92% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Giá vàng đang trong giai đoạn giằng co, dao động trong biên độ hẹp và chưa thể bứt phá, bất chấp những biến động trên thị trường. Các nhà đầu tư được khuyên nên theo dõi sát sao những bình luận của các quan chức Fed để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về hướng đi của lãi suất, nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vào một cú bứt phá mạnh mẽ từ các sự kiện này.

Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 3.334 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.341 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước ngày 16/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng đang chật vật tìm hướng đi, nhưng một số chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng của kim loại quý này trong tuần tới, đặc biệt khi sự kiện Jackson Hole đang đến gần.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, nhận định giá vàng đã có một đợt tăng đột biến khi những thông tin về thuế quan đối với vàng Thụy Sĩ được công bố, nhưng đà tăng này nhanh chóng bị dập tắt. Dữ liệu lạm phát sau đó khiến lãi suất tăng nhẹ, tạo ra tâm lý "tránh rủi ro" trên toàn thị trường.

Trước đó, ông Pavilonis từng dự đoán giá vàng có thể giảm xuống dưới 3.000 USD, nhưng giờ ông lại nhìn thấy tiềm năng tăng giá. Theo ông, nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và lạm phát tăng trở lại, đó sẽ là động lực tăng giá mạnh mẽ cho vàng.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về rủi ro địa chính trị. Nếu có một thỏa thuận hòa bình nào đó giữa Nga, Ukraine và Mỹ, điều này có thể gây áp lực lên giá vàng. Dù vậy, ông vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục đi ngang.

Về mặt kỹ thuật, ông Pavilonis lo ngại về một đợt “bứt phá giả” gần đây. Giá vàng đã đi ngang trong khoảng bốn tháng kể từ tháng 4. Đường trung bình động 50 ngày vẫn đang tăng nhưng động lực đã giảm dần.

Ông nhấn mạnh, nếu giá vàng không thể tạo ra đỉnh mới vào tháng 10 hoặc tháng 11, mức kháng cự nhất sẽ là quay trở lại đường trung bình động 200 ngày hoặc thấp hơn, có thể là khoảng 2.964 USD.

Theo ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, giá vàng có khả năng sẽ đi lên. "Vàng đang ở mức hỗ trợ, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ có hội nghị Jackson Hole vào tuần tới," ông nói.

Ông Stanley tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ không đưa ra những bình luận quá diều hâu. "Tôi tin họ sẽ trì hoãn quyết định và nghiêng về chính sách bồ câu (nới lỏng) ở bất cứ đâu có thể, và tuần này cũng không phải ngoại lệ", ông nhận định.