Giá vàng thế giới hôm nay 29/10/2025

Tới 20h30 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.930 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.939 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 28/10 cao hơn khoảng 49,7% (tương đương tăng 1.305 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 28/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 28/10 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm sâu. Trước đó, trên thị trường châu Á, vàng đã mất mốc 4.000 USD/ounce, rồi xuyên thủng cả ngưỡng 3.900 USD/ounce, trước khi hồi phục nhẹ lên 3.930 USD/ounce.

So với đỉnh 4.380 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10, giá vàng có lúc đã giảm 500 USD (tương đương 15,8 triệu đồng/lượng).

Vàng giảm giá trong bối cảnh những tín hiệu tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã kích hoạt hoạt động chốt lời và tạo làn sóng bán khống quy mô lớn, khiến mặt hàng kim loại quý lao dốc nhanh.

Giá vàng trong nước lao dốc, có thương hiệu mất 12 triệu đồng/lượng so với đỉnh. Ảnh: HH

Dòng tiền dịch chuyển qua các loại tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu Mỹ và một số thị trường trên thế giới giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại quan trọng.

Mở cửa phiên giao dịch 28/10 trên thị trường New York, các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đồng loạt tăng điểm lên đỉnh cao mới.

Vàng giảm giá còn do cú giảm mạnh liên tiếp đã phá vỡ biểu đồ kỹ thuật trong ngắn hạn của mặt hàng này. Lực bán kỹ thuật cũng đang gia tăng.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/10/2025

Trong nước, giá vàng cũng lao dốc. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 28/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 143,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Công ty SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,2-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,7 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,8 triệu đồng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Như vậy, sau khi tăng liên tiếp từ mức 2.625 USD/ounce hồi đầu năm lên đỉnh cao 4.380 USD/ounce hôm 21/10, giá vàng đã quay đầu giảm khoảng 450-500 USD, tương đương khoảng 10,3-11,4%.

Trước đó, một số tổ chức cũng đã dự báo, giá vàng có thể điều chỉnh trong ngắn hạn với mức giảm 5-15%.

Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo trong xu hướng đi lên trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, từ những căng thẳng địa chính trị phức tạp, mâu thuẫn chính sách kinh tế giữa các nước đến cuộc đua về chuỗi cung ứng và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một môi trường như vậy, thế giới có thể sẽ không giữ được các chính sách và quan hệ ổn định như thập kỷ trước. Đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD và nỗ lực giảm tỷ lệ nắm giữ vàng trong tài sản quốc gia của các nước cũng thúc đẩy vàng tăng giá.

Trước mắt, trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu sáng 28/10 và kết thúc vào rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), nếu Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự báo và phát tín hiệu nới lỏng hơn nữa, vàng sẽ được hưởng lợi. Một đợt hồi phục sau cú điều chỉnh khá mạnh có thể xảy ra.

Gần đây, nhiều quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sâu hơn, nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng còn bất ổn.