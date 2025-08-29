Giá vàng thế giới hôm nay 29/8/2025

Lúc 20h (ngày 28/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.403 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.429 USD/ounce.

Theo báo cáo vừa công bố, GDP quý II của Hoa Kỳ tăng trưởng 3,3%, cao hơn so với ước tính ban đầu là 3,0% và vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế. GDP thực tế được điều chỉnh tăng chủ yếu nhờ sự cải thiện của hoạt động đầu tư và chi tiêu tiêu dùng.

Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa công bố dữ liệu thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, điều chỉnh theo mùa, là 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23/8. Con số này chỉ thấp hơn một chút so với dự báo là 230.000. Số liệu của tuần trước được điều chỉnh giảm từ 235.000 xuống còn 234.000.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục đạt 1,954 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 16/8, thấp hơn mức dự kiến là 1,975 triệu.

Thị trường lao động vẫn mạnh mẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng thắt chặt hơn chính sách tiền tệ, từ đó tạo áp lực lên giá vàng.

Tâm lý thị trường căng thẳng hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai quyết định sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook vì các cáo buộc liên quan đến việc vay thế chấp không phù hợp, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới. Ảnh: Chí Hiếu

Tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thủ đô Kyiv, khiến 14 người thiệt mạng. Đáp lại, Ukraine tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hai nhà máy lọc dầu tại Nga. Trong tháng vừa qua, các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga có xu hướng gia tăng, đặt áp lực lên nguồn cung và giá nhiên liệu trong nước.

Những động thái này diễn ra gần hai tuần sau khi Tổng thống Trump từ bỏ yêu cầu ngừng bắn đối với Nga tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin ở Alaska.

Trong một diễn biến khác, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đang leo thang. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã gây áp lực buộc Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga, cáo buộc New Delhi tài trợ cho chiến dịch quân sự của Kremlin. Mỹ đã tăng gấp đôi thuế quan đối với Ấn Độ, lên 50%.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/8/2025

Thị trường vàng trong nước ngày 27/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 127-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 120,1-122,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 là 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng và xác lập kỷ lục cao mới.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo thị trường mới nhất của Schroders Investment Management, các nhà phân tích tái khẳng định lập trường lạc quan về vàng. Triển vọng tích cực này được đưa ra trong bối cảnh công ty đang chuyển dịch chiến lược sang vị thế trung lập đối với cổ phiếu.

Các nhà đầu tư đang có xu hướng đánh giá thấp rủi ro một cách có hệ thống trên khắp các thị trường tài chính, đặc biệt liên quan đến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế. Vàng được coi là một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Theo Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến vàng trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các quỹ tín thác lớn và tính độc lập của Fed.

Thị trường đang chờ đợi một yếu tố đủ mạnh để thúc đẩy giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo với xác suất lên tới hơn 88% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Đây là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng.