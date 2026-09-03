Giá vàng thế giới hôm nay 3/9/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 21h ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.385 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.422 USD/ounce.

So với đầu năm, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 1,2%, tương đương khoảng 50 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 9,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 2/9 tăng khoảng 55 USD (+1,2%) lên 4.385 USD/ounce. Giá bạc tăng 1,3 USD lên 65,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng trở lại sau khi giảm sâu trong một tuần qua, mất nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.600 USD/ounce, 4.500 USD/ounce, 4.400 USD/ounce và 4.300 USD/ounce.

Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân ADP thấp hơn dự kiến làm giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9. Dù vậy, mức giảm kỳ vọng chưa đủ để đảo chiều hoàn toàn triển vọng chính sách, khi xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 vẫn trên 60%

Giá vàng quay đầu tăng. Ảnh: HH

Thị trường hiện tập trung vào các dữ liệu lao động Mỹ trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 vào thứ Sáu. ADP cho biết khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 38.000 việc làm, thấp hơn dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2026.

Tuy nhiên, dữ liệu này chưa đủ làm thay đổi kỳ vọng chính sách của Fed, khi xác suất tăng lãi suất tháng 9 vẫn khoảng 60-70%, trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm vượt 4,8%, còn kỳ hạn 30 năm gần 5,28%.

Thị trường tiếp tục chờ Sách Xám (báo cáo kinh tế định kỳ của Fed), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số dịch vụ do ISM công bố và báo cáo việc làm tháng 8.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/9/2026

Ngày 2/9, giá vàng nhẫn Doji được điều chỉnh giảm 700 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 13h23' cũng hạ 700 nghìn/lượng, giao dịch ở mức giá 144,8-148,8 triệu đồng/lượng.

Trước đó, ngày 31/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng và bạc vẫn chịu áp lực về kỹ thuật dù phục hồi trong phiên sáng 2/9 trên thị trường Mỹ. Vàng giữ trên đáy phiên thứ Ba và vùng 4.263-4.221 USD/ounce, nhưng vẫn dưới ngưỡng hỗ trợ 4.422 USD đã bị phá vỡ.

Bạc ổn định sau khi mất mốc 65,37 USD/ounce, song chưa thể vượt lại ngưỡng này và vùng kháng cự 67,21 USD. Vì vậy, đà tăng hiện tại có thể chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, trong khi báo cáo việc làm Mỹ vào thứ Sáu sẽ quyết định xu hướng tiếp theo.

Trong khi đó, căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá dầu Brent gần 95 USD/thùng, WTI trên 90 USD. Giá dầu cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu tăng và gây áp lực lên vàng. Dù xung đột hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt vẫn là lực cản lớn.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát tín hiệu suy yếu khi tăng trưởng việc làm không đạt kỳ vọng trong ba tháng liên tiếp. Diễn biến này có thể hỗ trợ giá vàng bởi nó làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn tăng lãi suất hoặc chuyển sang nới lỏng chính sách. Việc tuyển dụng yếu cũng gây áp lực lên USD, qua đó tạo thêm động lực cho vàng.

Tuy nhiên, tác động tích cực chưa đủ mạnh để đảo ngược hoàn toàn xu hướng. CME FedWatch vẫn cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất ngày 16/9 ở mức 62%, trong khi các quan chức Fed tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát. Đáng chú ý, tăng trưởng tiền lương đang hạ nhiệt, với mức tăng lương của người chuyển việc giảm xuống 4,7%, giúp giảm áp lực lạm phát.

Vì vậy, triển vọng vàng đang giằng co giữa hai lực: lao động suy yếu và kỳ vọng lãi suất thấp hơn hỗ trợ giá, trong khi nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt gây áp lực. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) công bố thứ Sáu được xem là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của vàng.