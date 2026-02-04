Mở cửa phiên giao dịch 4/2 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay lại tăng vọt thêm gần 100 USD (+2%) lên gần 5.050 USD/ounce sau khi đã tăng gần 300 USD/ounce trong phiên liền trước.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm gần 4 triệu đồng sau khi đã tăng khoảng 10,5 triệu đồng/lượng trong phiên 3/2. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày 4/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 177,2-180,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, so với mức đáy 4.400 USD/ounce ghi nhận hôm 2/2, giá vàng thế giới đã quay đầu tăng trở lại tới 650 USD/ounce.

Trước đó, thị trường vàng ghi nhận cú bán tháo mang tính lịch sử, mạnh chưa từng có, từ mức 5.600 USD/ounce ghi nhận giữa phiên giao dịch 29/1 xuống còn 4.400 USD/ounce hôm 2/2, tương ứng gần 3 phiên giao dịch. Mức giảm giá là hơn 21%.

Diễn biến giảm giá 1.200 USD và tương đương hơn 21% là mạnh chưa từng có trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này khiến giới đầu tư hoang mang, cả các chuyên gia của những tổ chức lớn như Deutsche Bank cũng đặt câu hỏi về trạng thái vị thế của vàng.

Với bạc, sự lo lắng còn lớn hơn, bởi trong lịch sử, giá bạc đã từng tăng 5-7 trong 1-2 năm rồi cũng quay đầu giảm ở mức gần tương tự. Lý do chủ yếu là do hoạt động đầu cơ, thổi giá và tâm lý bầy đàn đã kéo bạc vượt quá giá trị thật, trong khi nhu cầu công nghiệp trong quá khứ không tăng mạnh tương ứng.

Còn với vàng, lịch sử chưa ghi nhận vàng giảm giá mạnh như bạc, lần điều chỉnh nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50% và lần giảm với mức độ lớn thứ 2 cũng chỉ khoảng 35%, nhưng kéo dài trong khoảng 2-4 năm. Còn mỗi đợt giảm mạnh trong vài phiên cũng chỉ khoảng 5-10%.

Giá vàng SJC trở lại ngưỡng 180 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Đánh giá về đợt giảm giá kỷ lục vừa qua, các chiến lược gia của Deutsche Bank cho rằng đây là cú sốc ngắn hạn và hoạt động đầu cơ đã tăng cao trong nhiều tháng và kéo vàng liên tục tăng mạnh và lập đỉnh trước đó. Dù vậy, Deutsche Bank vẫn không lý giải được quy mô bán tháo lớn vừa qua.

Trên thực tế, giá vàng đã tăng quá nhanh, tăng 27% trong năm 2024, tăng 65% trong năm 2025 và tăng gần 30% trong chưa đầy một tháng đầu năm 2026 và lên mức đỉnh cao lịch sử 5.600 USD/ounce.

Với tốc độ tăng nhanh như vậy, áp lực bán chốt lời và điều chỉnh đã được cảnh báo từ trước. Dù vậy, mức giảm 21% trong gần 3 phiên và trên diện rộng từ Mỹ cho tới châu Á và châu Âu là bất ngờ đối với cả những tổ chức như Deutsche Bank.

Dù vậy, Deutsche Bank cho rằng các yếu tố cơ bản vẫn còn. Ý định nắm giữ kim loại quý của các nhóm nhà đầu tư có thể không xấu đi.

Vàng có quay đầu giảm lần nữa?

Thực tế cho thấy, trong năm 2025 và trong tháng 1/2026, nhu cầu đầu tư vào vàng từ các “cá mập” trên thị trường luôn ở mức rất lớn. Trong nhiều năm qua, ngân hàng trung ương các nước không ngừng mua ròng vàng. Trung Quốc đã mua ròng vàng nhiều năm liên tiếp với con số được công bố ra rất lớn. Con số thực tế được một số tổ chức tài chính tư nhân đánh giá còn cao hơn gấp nhiều lần so với báo cáo. Các ngân hàng trung ương gia tăng sức mua vàng sau những bất ổn địa chính trị, bao gồm cả cuộc xung đột Ukraine-Nga diễn ra từ đầu năm 2022. Nó khiến các nước tăng cường dự trữ vàng và giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD.

Các tổ chức tài chính lớn, các quỹ ETFs vàng liên tục tăng nắm giữ vàng trong các năm qua. Gần đây, xuất hiện thêm các ông lớn tiền số cũng vào cuộc mua vàng. Bên cạnh đó, đã có những tín hiệu dòng vốn khu vực tư nhân chảy vào loại tài sản này. Và đương nhiên là con sóng mua vàng từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên khắp thế giới nữa.

Giới đầu tư không chỉ lo ngại xu hướng phi đô-la hóa, mà còn lo ngại về nợ công gia tăng ở các nước và một đồng USD đang suy yếu đi.

Cú giảm giá sốc trong vài ngày trước đây có thể được xem là bị kích hoạt từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn ông Kevin Warsh là đề cử cho chức vụ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi ông Powell nghỉ vào tháng 5 tới. Thông tin này được xem là một cú quay xe bất ngờ và là một bước ngoặt về chính sách. Giới đầu tư nghĩ tới kịch bản nước Mỹ sẽ thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt như tư tưởng thường thấy của ông Warsh.

Động thái của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đồng USD bị bán tháo nhiều tuần và làn sóng bán tháo cũng diễn ra đối với nhiều loại tài sản của Mỹ, trong đó có trái phiếu kho bạc nước này.

Việc kiểm soát đồng USD là một nhiệm vụ bởi đây được xem là sức mạnh mềm của Mỹ. Đây cũng là điều mà Trung Quốc và nhiều nền kinh tế khác cũng mong muốn. Không nước nào muốn bỏ vị thế đồng tiền chủ chốt trong thanh toán quốc tế.

Đặt trong một bối cảnh như vậy, quyết định của ông Trump được xem là hợp lý. Hơn thế, ông Warsh cũng là một người rất nhanh nhạy, linh hoạt và có lẽ cũng đã có những trao đổi rất kỹ về chiến lược vực dậy nước Mỹ của ông Trump.

Nếu kịch bản này xảy ra, Fed có thể không hạ lãi suất trong 6 tháng đầu năm, song chính quyền ông Trump nhiều khả năng sẽ tìm cách giảm áp lực từ khối nợ công kỷ lục hơn 38 nghìn tỷ USD, với chi phí lãi vay hằng năm vượt cả ngân sách quốc phòng. Về dài hạn, kho vàng dự trữ lớn nhất thế giới của Mỹ có thể được tính tới như một công cụ hỗ trợ, khi việc định giá vàng ở mức cao hơn sẽ cải thiện đáng kể bức tranh tài chính quốc gia. Một số dự báo cho rằng, trong kịch bản này, giá vàng có thể lên 7.000-8.000 USD/ounce trong vài năm tới.

Ở thời điểm hiện tại, nhu cầu đối với vàng vẫn rất lớn. Từ các quốc gia, tổ chức tài chính, khu vực tư nhân đến nhà đầu tư nhỏ lẻ đều xem vàng là kênh trú ẩn an toàn, trong bối cảnh niềm tin vào các đồng tiền pháp định suy giảm, còn tiền số ngày càng bị nghi ngờ về tính bảo mật khi công nghệ phát triển quá nhanh.

Với bạc, tình hình có thể không tươi sáng như vàng cho dù nhu cầu bạc cho công nghiệp là rất lớn. Bạc đã tăng 150% trong năm 2025 và tăng gần 60% trong 29 ngày đầu tháng 1. Dù vậy, mặt hàng này vẫn đang hồi phục, đã lên gần 87 USD/ounce.