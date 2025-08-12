Giá vàng trên thị trường châu Á sáng nay (12/8) chưa có dấu hiệu hồi phục và vẫn chịu áp lực bán rất lớn dù trước đó đã lao dốc, mất khoảng 50 USD trên thị trường Mỹ. Giá vàng nhẫn trong nước giảm nhẹ 100.000-200.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tới 9h25 sáng nay, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,5-119 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng.

Trong phiên 11/8, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên liền trước, vàng miếng giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Giới đầu tư đang chờ thông tin chính thức từ Nhà Trắng về việc không áp thuế nhập khẩu vàng. Ảnh: KC

Trên thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay dao động trong khoảng 3.340-3.350 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng giao ngay đang chịu áp lực rớt về vùng thấp hơn 3.300-3.350 USD/ounce, vùng giá từng duy trì trong nửa cuối tháng 6 và tháng 7.

Vàng thế giới mới vươn lên vùng 3.350-3.400 USD/ounce trong hơn một tuần qua nhờ kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong tháng 9, qua đó đẩy đồng USD đi xuống. Bên cạnh đó, giới đầu tư kỳ vọng vào vàng trước căng thẳng địa chính trị và các cuộc chiến thương mại.

Tuy nhiên, trên thị trường đang xuất hiện những tín hiệu tích cực trong việc xử lý cuộc xung đột tại Ukraine. Giới đầu tư cũng kỳ vọng các nước sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại với chính quyền ông Donald Trump.

Về thuế nhập khẩu đối với vàng, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng vàng sẽ không bị đánh thuế, nhưng thị trường vẫn chờ thông báo chính thức từ Nhà Trắng về khả năng áp thuế đối với vàng thỏi 100 ounce và 1 kg nhập khẩu.

Với tuyên bố của ông Trump, một số nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên Kitco, các nhà phân tích cảnh báo thị trường vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong tuần này. Khi thông tin về thuế nhập khẩu vàng được làm rõ, mức chênh lệch đáng kể giữa giá vàng tương lai Mỹ và giá vàng giao ngay trên thị trường OTC London dự kiến sẽ giảm bớt.

Hiện giá vàng giao ngay vẫn được ưa chuộng hơn so với giá vàng tương lai trên sàn Comex.

Thị trường vàng trải qua biến động đáng kể từ cuối tuần trước, khi tờ Financial Times đưa tin về một lá thư đề ngày 31/7 từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ gửi một nhà máy tinh luyện vàng Thụy Sĩ, trong đó nêu rõ các thỏi vàng 1kg và 100 ounce sẽ phải chịu mức thuế quan cao.

Với mức thuế quan 39% mới được công bố - một trong những mức thuế cao nhất mà chính quyền ông Trump từng áp đặt - thị trường kim loại quý đã rơi vào hoảng loạn.

Cuộc chạy đua mua vàng vật chất, trong khi lượng nhập khẩu vào thị trường Mỹ giảm vào thứ Sáu, đã đẩy mức chênh lệch giá trên sàn Comex lên khoảng 100 USD/ounce so với giá tại London.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nỗi lo đã giảm bớt sau tuyên bố của ông Trump. Hơn nữa, mức chênh lệch giữa giá vàng giao ngay và tương lai hiện cũng không cao. Cụ thể, mức chênh lệch trung bình giữa giá giao ngay và giá hợp đồng đã đạt trung bình 5,4% kể từ đầu năm 2024, còn từ đầu năm tới nay mới chênh là 3,1%.

Thứ Sáu tuần trước, mức chênh lệch phần trăm là 2,8% trước khi giảm xuống còn 1,7% vào sáng thứ Hai tuần này.

Tại Mỹ, thị trường vật chất không sôi động như châu Á. Thị trường vàng vật chất hầu như im ắng ở khắp mọi nơi do tình hình kinh tế không chắc chắn. Còn tại Ấn Độ và Trung Đông, nhu cầu vàng vật chất tăng, nhưng hiện vẫn trầm lắng vì đang ở mùa thấp điểm.