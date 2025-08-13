Diễn biến giá vàng sắp tới

Giá vàng thế giới và trong nước vài ngày nay có những phiên tăng, giảm đan xen. Ngày 12/8, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn sát mốc 124 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm còn hơn 119 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm mạnh, dao động quanh ngưỡng 3.350 USD/ounce.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho hay, hơn hai tháng qua, giá vàng thế giới “mắc kẹt” ở vùng giá 3.250-3.450 USD/ounce, với biên độ biến động thường xuyên ở mức 3.300-3.400 USD/ounce. Dù có những nhịp tăng nhưng xu hướng chung vẫn nghiêng về giảm.

Nguyên nhân chính đến từ hai yếu tố, đó là chính sách thuế quan của Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Theo ông Phương, vàng vốn nhạy cảm với thông tin thuế quan - các tín hiệu tích cực về đàm phán thương mại khiến giá giảm, trong khi động thái áp thuế cao lại kéo giá tăng.

“Tuần qua, giá vàng thế giới tăng mạnh khi xuất hiện thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 39% đối với vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu từ Thụy Sĩ vào Mỹ, vàng đã vượt 3.400 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Nhà Trắng bác bỏ thông tin sai lệch đó khiến giá vàng giảm khoảng 50 USD, còn quanh mốc 3.350 USD/ounce”, ông Phương phân tích.

Lực mua vàng SJC luôn ở mức cao bất chấp xu hướng thế giới. Ảnh: Chí Hiếu

Theo vị chuyên gia, chính sách thuế quan của Mỹ đã hoàn tất 85-90% tiến trình đàm phán với các đối tác lớn. Thị trường chỉ còn trông chờ vào việc Fed cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm, nhưng kỳ vọng này phần lớn đã được phản ánh vào giá thời gian qua. Do vậy, các yếu tố này sẽ khó tạo cú hích mạnh cho vàng trong thời gian tới.

“Giá thế giới sẽ suy giảm, điều chỉnh về mức 3.100-3.200 USD/ounce, sau đó củng cố, tích lũy để có thể tăng tiếp”, ông Phương dự đoán.

Trái ngược với diễn biến giảm của vàng thế giới, vị chuyên gia cho hay, giá vàng SJC trong nước liên tục tăng và đã lập đỉnh mới 124,4 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 8/8, vượt mức kỷ lục hồi tháng 4. Đáng chú ý, thời điểm tháng 4 giá vàng thế giới ở mốc gần 3.500 USD/ounce, cao hơn hiện tại khoảng 100 USD, nhưng giá vàng SJC vẫn cao hơn trước.

Nguyên nhân chủ yếu, theo ông Phương, do nguồn cung vàng miếng SJC khan hiếm. Từ cuối năm ngoái đến nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không còn bán vàng bình ổn cho bốn ngân hàng thương mại lớn (Big4), khiến lượng cung giảm mạnh. Trong khi đó, lực mua vàng SJC luôn ở mức cao, dẫn tới giá neo cao bất thường, bất chấp xu hướng thế giới.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, bức tranh vàng toàn cầu hiện được vẽ trên một nền màu đậm của bất ổn và dịch chuyển chiến lược.

Đó là xung đột giữa Nga - Ukraine ngày càng quyết liệt, căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt cùng các điểm nóng mới nổi khiến vàng tiếp tục là kênh "trú bão". Nhiều dự báo Fed có thể bước vào chu kỳ hạ lãi suất từ nay đến cuối năm, giảm sức hấp dẫn của USD và gia tăng sức mua vàng.

Các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD. Mâu thuẫn giữa Mỹ và một số nền kinh tế lớn tạo thêm động lực cho dòng vốn dịch chuyển vào tài sản an toàn.

Với các yếu tố này, ông Huy đánh giá, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn nghiêng về xu hướng đi lên, với nền giá cao hơn các chu kỳ trước.

Tuy nhiên, ngay cả trong xu thế tăng, giá vàng vẫn có những phiên điều chỉnh giảm nếu giới đầu cơ chốt lời, số liệu kinh tế bất ngờ mạnh hơn dự báo khiến kỳ vọng hạ lãi suất của Fed tạm lắng, cùng biến động mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Theo ông Huy, đây không phải dấu hiệu đảo chiều xu hướng lớn, mà là khoảng lặng giúp thị trường lấy đà cho các nhịp tăng tiếp theo.

“Giá vàng Việt Nam không chỉ chịu tác động từ giá thế giới và tỷ giá, mà còn bị chi phối mạnh bởi nguồn cung hạn chế do chính sách nhập khẩu chặt chẽ. Cùng tâm lý tích trữ và niềm tin của người dân vào vàng miếng SJC như tiêu chuẩn nội địa”, ông Huy nói.

Rủi ro ‘nắm’ vàng miếng SJC?

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới hiện khoảng 16-17 triệu đồng/lượng là mức cao, đáng báo động.

Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nắm giữ, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ và NHNN đang nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách, như tăng cung vàng ra thị trường hoặc chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng SJC.

“Giá vàng SJC quá cao dễ tạo tâm lý đầu cơ. Người mua tin rằng khó có khả năng lỗ ngay cả khi vàng thế giới giảm. Nhiều người cũng chuyển hướng mua các loại vàng thương hiệu khác. Điều này kéo theo nguy cơ buôn lậu vàng và tác động tiêu cực tới tỷ giá”, ông Phương cảnh báo.

Vị chuyên gia nhận định, thời gian tới, giá vàng trong nước vẫn sẽ chịu tác động song song từ giá vàng thế giới và yếu tố cung - cầu nội địa. Nếu vàng thế giới giảm, vàng trong nước cũng sẽ giảm nhưng mức độ phụ thuộc lớn vào khả năng cải thiện nguồn cung, đặc biệt là SJC.

“Khi chính sách mới được ban hành để giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn cung, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới, việc nắm giữ vàng SJC hiện tại được đánh giá là rủi ro cao. Người dân có thể cân nhắc các loại vàng có mức chênh lệch thấp hơn, như vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp tư nhân”, ông Phương khuyến cáo.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy lưu ý, cần xác định đúng vai trò vàng là “lá chắn” phòng thủ, không phải công cụ tấn công lợi nhuận. Do đó, cần phân bổ vốn hợp lý, tỷ trọng vàng không nên vượt 10% danh mục, tránh tâm lý Fomo, bảo toàn sức mua và phòng rủi ro hệ thống.

Cùng với đó, cần theo sát thông tin từ Fed, dữ liệu kinh tế Mỹ, biến động tỷ giá VND/USD và chính sách vàng trong nước.

“Vàng đang đứng ở giao điểm của nhiều làn sóng lớn: dịch chuyển chính sách tiền tệ toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu dự trữ chiến lược. Xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ nhưng con đường sẽ không phẳng lặng. Với nhà đầu tư tỉnh táo, đây không phải cuộc đua tốc độ. Đây là phép thử về sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng để vàng 'bảo vệ mình' thay vì bị cuốn theo cảm xúc và vùng giá rủi ro", ông nhấn mạnh.