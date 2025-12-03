Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (3/12) của một số thương hiệu được điều chỉnh đi xuống.

Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hôm nay giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, kết phiên được niêm yết ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn so với mức kỷ lục 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập vào sáng 1/12 thì giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đã giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng nhẫn trong nước vẫn duy trì ở mức cao, tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hạ nhiệt. Ảnh: Chí Hiếu

Như vậy, nếu mua vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu vào sáng 1/12 và bán ra vào chiều nay thì nhà đầu tư đã lỗ 4,4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu khác hôm nay cũng được điều chỉnh giảm.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hôm nay hạ 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán ra so với mức kết phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu khác lại đứng im so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji không đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại PNJ cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức giá 150,6-153,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sáng nay được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên, đến chiều nay, thương hiệu này lại điều chỉnh giảm giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tính chung cả phiên hôm nay, giá vàng miếng SJC vẫn bằng so với mức chốt hôm qua.